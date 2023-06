Cassagnes-Bégonhès. L’ADMR a une très bonne santé financière

L’ADMR a tenu son assemblée générale récemment. Et c’est en présence de Mme Caussignac, représentant la Fédération départementale, de Nathalie Puel, conseillère départementale, des membres du conseil d’administration et des aides à domicile, le président Michel Costes a ouvert la séance, en présentant les rapports d’activité et financiers de l’année 2022. Au cours de cette période, l’ADMR Cassagnes-Auriac a employé seize salariés, ce qui correspond à 7,27 équivalents temps plein.

Sur les 9 613 heures d’intervention, 9 532 heures ont été consacrées à son cœur de métier, l’aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. La situation financière de l’association est très bonne puisqu’elle dégage un bénéfice de 29 041,32 €. Ce résultat comme celui des 49 associations locales du département permet de financer une partie des services de soutien de la Fédération Départementale. Il ne rentre donc pas dans les fonds propres de l’association qui, en 2022, accuse un léger déficit de 188,59 euros dont la cause est essentiellement due à l’impossibilité d’organiser un loto en raison des conditions sanitaires de début d’année alors que l’après-midi théâtrale suivie du traditionnel et convivial goûter a pu reprendre ainsi que le repas de fin d’année réunissant les bénévoles et salariés. Madame Caussignac est ensuite intervenue pour insister notamment sur le maillage de l’ADMR qui permet d’intervenir partout, même en des lieux isolés, répondant ainsi au souhait de plus en plus exprimé des personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible.