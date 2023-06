Laguiole. Le club des randonnaïres fête ses 20 ans

Avec un peu de retard dû à la pandémie, le club des Randonaïres a fêté ces 20 ans en organisant un voyage à Cahors, avec visite de la vielle ville, balade en bateau sur le Lot, découverte du pont Valentré. La soirée s’est poursuivie par un bon repas au Best Western de laguiole. Le club a été créé par Claude Soulié, de Soulages, en 2001. Le club a organisé dès le départ de nombreuses activités : soirées châtaigne, barbecues et week-ends dans les burons, etc. En 2009, suite au décès de Claude, un nouveau bureau a vu le jour avec Josette Bras et Nicole Castagnier aux commandes. De nouvelles activités et de nombreux voyage ou la randonnée est privilégiée sont au programme de l’association.