Bozouls. Le poker club ne bluffe pas et abat ses cartes

L’association Bozouls poker club a tenu son assemblée générale en présence de Robert Costes, adjoint à la mairie, et de quelque quarante licenciés du club.

David Albespy, président du club, effectua la remise des prix venant récompenser les joueurs ayant obtenu les meilleurs résultats lors des événements organisés par le club sur le département.

À sa suite, Alain Belbeze présenta le rapport d’activité de la saison.

Cette année, le club a organisé 4 challenges de 8 manches disputés en moyenne par 20 à 24 joueurs pour un minimum requis de 17 joueurs et un maximum de 29 joueurs. Trois soirées à thème furent également organisées, comme une soirée beaujolais, une soirée galette des rois et une soirée pour pâques avec partie Sit & Go.

Le tournoi Open fut disputé par 73 joueurs, un record. Le club compte pouvoir accueillir l’an prochain plus de 90 joueurs. Enfin, le tournoi interne a réuni 21 membres, un tournoi APT 23 membres, sans oublier et la coupe du BPC.

Cette année, le club a pu faire l’acquisition de mallettes de rangement jetons, des jetons, des racks et des tapis de jeu pour avoir la possibilité d’organiser et d’inscrire 96 joueurs à ses tournois Open. Alain Belbeze souligna que "cet investissement n’aurait pu se faire sans la subvention de la mairie".

Après avoir présenté le rapport d’activité, il présenta le bilan financier. Comme le bilan d’activité, ce dernier est positif.

La saison à venir débutera le 7 septembre et finira le 6 juin 2024. Cette année, le club compte organiser 4 soirées à thème Sit & Go : le 17 novembre pour le beaujolais ; le 21 décembre autour du foie gras ; le 4 avril pour Pâques ; le 30 mai pour la fin de saison. Le club organisera de plus son tournoi open BPC le 24 septembre, le tournoi interne le 17 mars, un nouveau tournoi Open Furax le 5 mai et enfin la coupe des champions du BPC le 2 juin.

En clôture de l’assemblée générale, le président fondateur du club, Julien Bancarel, se félicita de l’essor qu’a pris le Bozouls poker club en 13 ans. Il ajouta que "la dynamique insufflée par la nouvelle équipe avait fait des émules sur le département", puisque deux nouveaux clubs se sont monté un à Rodez, un à Laissac.

À la suite, Robert Costes réaffirma le soutien de la municipalité à l’association saluant ici "sa dynamique" et le fait qu’elle était "génératrice de lien social".