Baraqueville. Les agricultrices en voyage d’études

Les agricultrices de Baraqueville sont parties en voyage le 8 juin en direction de Pézénas et de l’étang de Thau.

Après une halte pour le petit déjeuner, elles ont visité, à Pézénas, la confiserie familiale "Boudet", des berlingots déclinés en 34 parfums.

Puis direction l’étang de Thau pour le pique-nique et où les attendait le bateau "l’Etoile du Thau IV" pour naviguer au travers des parcs à huîtres et profiter des explications par une des deux femmes pêcheuses de l’étang.

Ensuite, elles ont rencontré M. Rouziès, un conchyliculteur à Loupian pour connaître la culture des coquillages (huîtres et moules) et déguster les huîtres de Bouzigues. Pour finir, à Bessan, visite d’une oliveraie et d’un moulin à huile au Moulin du Mont Ramus. Retour sur Baraqueville avec une halte à Millau au restaurant "le Pic Vert" pour un dîner qui a clôturé cette belle journée ensoleillée et riche de découvertes.

A l’année prochaine pour une nouvelle excursion.