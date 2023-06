La Loubière. Les foyers ruraux prônent l’esprit de rencontre

La Fédération départementale des foyers ruraux favorise les rencontres d’associations voisines. Ce fut le cas tout dernièrement à Lioujas pour l’ensemble des foyers ruraux de la communauté de communes Comtal Lot Truyère.

Deux randonnées étaient programmées en matinée avec l’accompagnement de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour faire honneur au thème choisi pour la journée. La randonnée courte a permis la visite de l’église de Cayssac tandis qu’un itinéraire plus long permettait de découvrir la Tour d’Ortholès. Ces deux richesses patrimoniales étaient présentées par les responsables de l’association Valorisation du patrimoine bâti qui en a contribué à des travaux de restauration.

Le repas de midi rassemblait 130 convives dans une salle des Épis superbement décorée et qui présentait des créations et photos réalisées par les clubs de Rodelle, de Villecomtal et de Lioujas.

Durant l’après-midi les sections chorales de Lassouts, Lioujas et Villecomtal et théâtre de Golinhac, Le Nayrac et Lioujas montaient sur scène pour des prestations particulièrement appréciées.