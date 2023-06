Occitanie : Julie Gayet en repérage en Aveyron et dans trois autres départements pour un tournage

La comédienne va tourner en Occitanie, à partir du 5 septembre prochain, son premier film sur la vie d’Olympe de Gouges. Julie Gayet a fait plusieurs repérages dans la région, notamment à Villefranche-de-Rouergue.

Près d’un an après le tournage de la série “Toute la lumière que nous ne pouvons voir”, les caméras vont-elles se braquer une nouvelle fois sur la Bastide? Julie Gayet est passée la semaine dernière pour faire du repérage, accompagnée du maire Jean-Sébastien Orcibal qui lui a fait découvrir le cœur de ville. La comédienne va coréaliser son premier film avec Mathieu Bisson, une fiction retraçant la vie de la Montalbanaise Olympe de Gouges, née à Montauban en 1748.

Femme des Lumières et auteure de nombreux romans et pièces de théâtre, elle s’engage dans des combats politiques en faveur des Noirs et de l’égalité des sexes. En 1791, elle rédige sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Deux ans plus tard, lors de la Terreur, Olympe de Gouges s’en prend à Robespierre et aux Montagnards qu’elle accuse de vouloir instaurer une dictature. Arrêtée le 20 juillet 1793, elle sera jugée et exécutée dans la foulée.

Tournage en Occitanie

Le tournage de cette production France Télévisions débutera le 5 septembre. L’actrice a jeté son dévolu sur l’Occitanie. Une région qu’elle connaît bien, ses parents étant propriétaires d’un château du XVIIIe siècle dans le Gers, à Lectourois. C’est dans ce cadre que la comédienne a fait du repérage dans plusieurs départements : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et l'Aveyron.

Serge Regourd, qui préside la commission culture et audiovisuel au conseil régional, a annoncé ce mercredi 14 juin que "même si Olympe de Gouges a passé l'essentiel de sa vie à Paris, le tournage de ce film se déroulera en région Occitanie. La principale difficulté consiste à trouver le lieu adéquat pour les scènes se déroulant à la prison". Les repérages vont s'intensifier au mois d'août dans la région et l’actrice pourrait revenir si le "décor" de Villefranche-de-Rouergue l’a convaincue.