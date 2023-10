VIDEO. Julie Gayet en Aveyron dans le rôle d'Olympe de Gouges : "C’est merveilleux de tourner à Villefranche-de-Rouergue"

Le tournage bat son plein dans les rues de la Bastide, à Villefranche-de-Rouergue. L'actrice Julie Gayet revient sur ces deux premières semaines en Aveyron.

Une guillotine place de Notre-Dame, des charrettes dans les ruelles, des sans-culottes dans la Bastide… Depuis deux semaines, Villefranche-de-Rouergue est plongée au cœur de l’époque des Lumières.

"On savait que la lumière serait belle et le temps parfait"

Plusieurs bâtiments ont été mis à disposition par la mairie à l’équipe de production. "C’est merveilleux de tourner à Villefranche", a réagi Julie Gayet, coproductrice sur ce film. "Tout se passe bien. On savait que la lumière serait belle et le temps est parfait."

"La magie du cinéma"

L’actrice, qui tient le rôle d’Olympes de Gouges, est plus que satisfaite des décors qu’offre Villefranche. "Lors des repérages, on est venu pour la Chartreuse", ajoute-t-elle. "Elle est magnifique, restaurée sans être abîmée, conservée dans son époque. Puis on est arrivé à Villefranche et on a vu cette grande place. Monsieur le maire nous a proposé des décors auxquels nous n’avions pas pensé, ce qui nous a motivés à installer le tournage ici. C’est la magie du cinéma. Dans cette Bastide, on a découvert des lieux qu’on n’a pas l’habitude de voir."

"On a travaillé le produit", appuie le maire, Jean-Sébastien Orcibal. "On a nettoyé les rues pendant deux ans. Il n’y a plus de tags, de fils qui pendent. On a poussé plusieurs portes d’immeubles afin de proposer des appartements pour des scènes intérieures."

"Une fierté pour la ville"

Après la série Netflix "All the light we cannot see" et ce tournage, Villefranche va-t-elle devenir une nouvelle place du cinéma ? "C’est une fierté pour la ville et les concitoyens", ajoute le maire. "Les retombées économiques sont importantes. Cela permet aussi de travailler sur l’image de la ville. Villefranche sait accueillir les différents films."

Olympe de Gouges, "une humaniste et une féministe"

Femme des Lumière et auteure de nombreux romans et de pièces de théâtre, Olympe de Gouges s’engage dans des combats politiques en faveur des noirs et de l’égalité des sexes.

"Sa déclaration des droits de la femme est un contrepoint à celle des hommes où elle trouvait qu’on avait oublié pas mal de choses", a commenté Julie Gayet.

"Elle voulait faire des lieux d’hébergement pour les vieillards, des ateliers pour les chômeurs, des maternités. Elle avait mille idées. C’était une figure féministe et humaniste. C’est très important d’inviter sur ce tournage des classes, pour leur faire connaître le combat de cette femme."