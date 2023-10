Julie Gayet tourne à Villefranche-de-Rouergue : les rues à éviter de ce lundi 9 au vendredi 13 octobre

L'actrice réalise un long-métrage sur la vie d'Olympe de Gouges. Elle est déjà depuis une semaine dans la Bastide.

Pour les besoins du tournage du film de Julie Gayet, des scènes en extérieur vont être filmées durant toute la journée du lundi 9 octobre dans le secteur du pont neuf, du pont vieux et des quais, et nécessiteront de sécuriser le périmètre du tournage.

Les prises de vues et de son doivent aussi éviter tout élément moderne (comme la vue et le bruit des véhicules) dans l’environnement proche du lieu de tournage. Cela implique de neutraliser une zone comprenant le Guiraudet, le Pont des Consuls et le pont national, le quai de la Sénéchaussée, la place de la République et ses abords immédiats, par intermittence pendant les séquences de tournage selon un dispositif similaire à celui du 14 juillet.

Des déviations

Des déviations, obligatoires pour les poids lourds, et fortement conseillées pour les autres véhicules, seront mises en place : via l’avenue Vézian-Valette, l’avenue Caylet, Pont de la Madeleine, la Z.I. des Gravasses, l’avenue de la Libération (qui ne sera plus fermé à la circulation liée au chantier actuellement mené sur cet axe, les étant suffisamment avancés) pour les usagers en provenance de la route de Rieupeyroux ; via le pont de la Madeleine pour les usagers en provenance de Sanvensa ; via l’avenue de Verdun, l’avenue de la Libération, la zone des Gravasses, l’avenue Caylet pour les véhicules en provenance de la route de Montauban et devant se rendre route de Rieupeyroux.

Circulation possible entre les prises de vues

Des panneaux mis en place sur site matérialiseront ces déviations. Les véhicules légers pourront être autorisés à circuler uniquement entre les prises de vues. Les véhicules de secours seront quant à eux autorisés à circuler à tout moment en cas de nécessité.

Des restrictions de circulation jusqu'à vendredi

Il est rappelé aussi les restrictions de circulation suivantes et par intermittence pour les besoins du tournage : place Notre-Dame et ses abords mardi 10 octobre ; place de la Fontaine et ses abords (dont une partie de la rue Borie et rue du Sénéchal), mercredi 11 octobre ; il est à noter également que dans le cadre de scènes tournées sur le site de la Chartreuse, l’avenue Caylet devra être bloquée par intermittence au moment des prises de vues le jeudi 12 et le vendredi 13 octobre toute la soirée à partir de 19 heures.