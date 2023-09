Villefranche-de-Rouergue : on vous présente l’équipe décoration en action sur le film de Julie Gayet

La production prépare le tournage du film de Julie Gayet qui va commencer début octobre.

Début octobre, les caméras seront de retour à Villefranche. Pour le film de Julie Gayet, trois lieux de tournage ont été identifiés en bastide.

Mais avant l’arrivée du plateau, c’est un énorme travail de décoration qui doit être réalisé par plusieurs équipes pour préparer le tournage. Dix personnes au total. Le film, qui retrace la vie d’Olympes de Gouges, va ainsi transporter le téléspectateur au cœur des combats politiques du temps des Lumières.

Photographie de l’époque

Un énorme travail pour transposer l’ambiance de l’époque est en train d’être réalisé. L’ancienne boulangerie, qui avait déjà accueilli le tournage de la série Netflix "All the light we cannot see" l’été dernier, va être encore au centre de ce nouveau tournage. Depuis deux semaines, trois personnes repeignent l’intérieur du bâtiment pour recréer une afficherie, la où Olympes de Gouges aller chercher ses imprimeries. "Après de nombreux repérages, on imagine le tournage dans notre tête et on cherche les raccords, indique Sarah Malan, chef peintre. L’objectif est de redonner vie à ce lieu et rajouter un cachet historique. On patine beaucoup. Ça consiste à appliquer de la peinture diluée pour donner un aspect vieilli. On a encore une semaine de travail avant échéance. Le rythme s’accélère de plus en plus." Après la boulangerie, l’équipe doit aussi s’attaquer à deux autres lieux de tournage : un appartement et le bureau de la directrice de la prison (Olympes de Gouges a été arrêtée en 1793). Après, les équipes devront aussi préparer la décoration sur le second lieu de tournage au château de à Lectoure, qui accueillera notamment les scènes de prison, dans les sous-sols.

Quelques jours avant le début de tournage à Villefranche, les équipes devront aussi intervenir pour cacher les éléments modernes comme les poubelles ou panneaux, qui seront cachés avec de la fausse pierre ou de la peinture. Et l’échéance arrive vite. Dans une semaine, une partie de Villefranche sera plongée à la fin du XVIIIe siècle.