Lassouts. Quilles : la dernière manche avant les finales a lieu ce dimanche

Le Sport quilles lassoutois reçoit les joueurs de Ligue sur la journée au terrain du Rounairesq

Dimanche 18 juin sera la 7e et dernière manche avant les finales. Le Sport Quilles lassoutois reçoit les joueurs de Ligue sur la journée au terrain du Rounairesq. Quatre fournées de 20 quadrettes vont envahir les 20 terrains de 8 h 30 à 19 heures.

Une réunion de préparation des prochaines manifestations du club a été menée samedi soir. Au programme : 7e manche Ligue dimanche 18 juin, finale départementale des jeunes et féminines sur deux jours les 8 et 9 juillet, individuels district Palanges Comtal le dimanche 23 juillet et pour terminer en beauté, deuxième amical du club et apéro concert, soupe au fromage avec les IMC et les Contretemps le samedi 23 septembre.

Le club compte sur l’ensemble de ses licenciés et bénévoles pour mener à bien ces manifestations.

Côté sportif, ce dimanche encore de belles performances pour la doublette Pégorier qui fait une manche à 141 quilles et se retrouve 1re au classement des féminines 2e série.

La plus haute marche aussi pour la quadrette senior Lemouzy avec une 6e manche à 544 quilles et 88 quilles d’avance sur les seconds. Sans oublier une manche à 187 pour les juniors et 585 quilles pour l’équipe Sannié en promotion A qui devrait leur permettre d’obtenir la qualification pour la coupe d’Aveyron.