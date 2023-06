Bozouls. Une unité d’enseignement externalisée au sein de l’école Arsène-Ratier

L’école Arsène-Ratier a récemment inauguré une unité d’enseignement externalisée de l’IEM, "Les Babissous", en présence de nombreuses personnalités impliquées dans l’enseignement en situation handicap.

La directrice de IEM (Institut éducation motrice) a conventionné avec la municipalité une classe IEM à la suite de la mise à disposition d’une classe adaptée située au rez-de-chaussée de l’école publique. M. Arnal (Ddars) et Mme Lajus (JA-Dasen) ont ajouté une signature à celle de Mme Raymon, directrice générale de la fondation Opteo, à la convention de création de l’UEE polyhandicap implantée à l’école.

Les élèves et l’équipe pédagogique de l’école dirigée par Francis Magne accueilleront des élèves de IEM, ainsi que leur enseignante Mme Chamayou. Les élèves et enseignants se connaissent, car ils ont déjà commencé plusieurs actions et projets pour amorcer cette création sur le département. M. Sudre, coordinateur éducatif de IEM, est régulièrement en contact avec le directeur de l’établissement. "C’est avec plaisir de constater cette grande réussite partagée au sein de notre école, une belle aventure collective pour ces enfants", souligne Jean-Luc Calmelly maire de la cité. La salle est conçue pour recevoir 6 enfants 4 sont déjà intégrés.

"En situation de handicap, ce concept d’intégration passe par la situation d’éducation inclusive, qui permet à l’élève de vivre dans une école normale précise l’inspectrice d’éducation à l’initiative du projet."

L’école inclusive, ce sont plus de 430 000 élèves en situation de handicap accueillis dans les établissements scolaires et 6 700 élèves scolarisés en établissement hospitalier, ainsi que 10 272 dispositifs d’unités localisées pour l’inclusion scolaire.

Désormais, Bozouls fait partie de la famille des Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) qui accueillera 4 et bientôt 6 élèves en situation de handicap pouvant tirer profit d’une situation en milieu scolaire ordinaire.