CARTE. Jusqu'à 30°C attendus : voici où il va faire le plus chaud en Aveyron ce samedi

Ce samedi pourrait être le jour le plus chaud et ensoleillé de la semaine en Aveyron.

Un peu de répit en pleine série d'épisodes orageux, ce samedi 17 juin 2023 s'annonce très estival. Les 30°C seront dépassés sur majeure partie du pays, il fera aussi chaud en Aveyron sous un ciel ensoleillé.

On atteindra déjà les 20°C dans la matinée à Espalion, La Salvetat-Peyralès et Villefranche-de-Rouergue, et le mercure va grimper dans l'après-midi selon les prévisions de Météo France :

30°C à Villefranche-de-Rouergue, Entraygues-sur-Truyère et Saint-Affrique

29°C à Millau, Espalion

28°C à Nant, Belmont-sur-Rance

27°C à Rodez, Réquista, La Salvetat-Peyralès

26°C à Sévérac-d'Aveyron

25°C à Salles-Curan

24°C à Laguiole

Un temps estival ce samedi en Aveyron. Capture - Météo France

S'il fera toujours chaud dimanche 18 juin (les 30°C seront encore atteints à Villefranche-de-Rouergue), la pluie devrait faire son retour sporadiquement dans l'après-midi puis des orages seront attendus dans la nuit sur une partie de l'Aveyron.

Des orages et de la grêle dimanche soir en Aveyron. Capture - Météo France

Soleil le samedi et gros orages le dimanche en Occitanie

Il fera un grand soleil sur l'ensemble de la région Occitanie ce samedi. Les 30°C seront atteints à Toulouse (Haute-Garonne), Albi (Tarn), Cahors (Lot), Montauban (Tarn-et-Garonne) ou Auch (Gers). Il fera le plus chaud sur le littoral méditerranéen avec 31°C à Montpellier (Hérault), 32°C à Nîmes (Gard) et 33°C à Carcassonne (Aude).

Des orages et des risques de grêle concerneront tout l'ouest de l'Occitanie à partir de dimanche soir :

Le temps va se couvrir d'orages en Occitanie dimanche soir. Capture - Météo France

.