Elles ont transformé leur passion pour le nail art en revenu complémentaire

(ETX Daily Up) - Mettre du beurre dans les épinards, allier créativité et travail, devenir son propre patron… Il existe plusieurs raisons pour se lancer dans un travail d’appoint. Aux Etats-Unis, cette activité complémentaire porte un nom, le "side hustle. Et l’idée plaît de plus en plus, particulièrement aux jeunes de la Gen Z, qu’ils soient étudiants ou déjà dans la vie active. Comme Alissa et Laure, dont le hobby, le nail art, est devenu un véritable business.

La semaine, Alissa est responsable dans les ressources humaines, mais le week-end, cette jeune femme de 28 ans est prothésiste ongulaire. "Les ongles ont toujours été extrêmement importants pour moi", confie-t-elle. Passionnée de manucure depuis le collège, elle s’est entrainée dans un premier temps sur ses proches. Mais le confinement a accéléré les choses. Alors mise en chômage partiel, elle décide de faire de son hobby une activité rémunérée. "Mon matériel de nail art coûtait assez cher, et je voulais gagner de l’argent en plus". Alissa a donc commencé à faire payer ses prestations. Trois ans plus tard, elle combine son travail dans les ressources humaines et le nail art, malgré un rythme intense.

L’idée de se lancer dans une activité parallèle à son emploi, ou sa principale source de revenus, est plus développée que l’on peut croire, particulièrement chez la Gen Z. Selon une étude publiée en février 2023 par Kantar, 40% des actifs issus de la génération Z auraient un deuxième emploi. Comme 36% des Millenials, 30% des X et 21% des Boomers. L’essor du "side hustle" serait en grande partie dû à des préoccupations économiques liées à l’inflation et l’instabilité mondiale, selon cette enquête réalisée auprès de 10.000 personnes réparties dans dix pays différents.

C’est d’ailleurs le cas de Laure, une étudiante en droit qui occupe déjà un poste de bibliothécaire pour payer ses factures. Par manque d’argent, elle a décidé de se mettre à son propre compte il y a un an après avoir appris les rudiments du nail art en autodidacte. Elle suit alors, comme Alissa, différentes formations dans le but de perfectionner ses compétences. Cette activité annexe lui permet d’ajouter 500 euros environ à son budget mensuel, l’équivalent de la moitié de son salaire.

Malgré un apport financier convenable, ni Laure ni Alissa envisagent un jour de devenir prothésiste ongulaire à plein temps. "Je n’ai jamais pensé à le faire comme seule activité", confie Alissa. Car si cette activité indépendante les enthousiasme et leur permet de mieux vivre au quotidien, elle reste une source de revenus aléatoire. "Pendant certaines périodes, les clientes seront plus nombreuses, tandis que d’autres, il y en a très peu, c’est pourquoi je préfère faire ça à côté", explique Laure. "Imaginons que je me blesse la main ? Je ne pourrais plus rien faire", ajoute de son côté Alissa.

Pour ces jeunes femmes, le "side hustle" a définitivement changé leur rapport au travail en leur permettant de concilier créativité et entrepreneuriat. Alissa, qui a toujours aimé les loisirs créatifs comme la pâtisserie, voit dans ce travail secondaire une manière de rentabiliser sa passion. Chose que son travail principal dans les ressources humaines ne lui permet pas de faire.