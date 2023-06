Espalion. La belle histoire du foyer qui fête ses 50 ans

Soixante-dix-huit adhérents se sont retrouvés à la salle d’animations de Recoules, à l’occasion de la fête des mères et des pères et pour célébrer les 50 ans du club des aînés.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et le mot d’accueil du maire, la présidente Claudine Bussetti a évoqué les dates importantes qui ont marqué l’histoire du club.

Tout a commencé en 1973 grâce à une Espalionnaise Suzanne Crozafon, née Bouldoire, née à Paris en 1906 et domiciliée rue du Dr Gabriac.

Foyer espalionnais du 3e âge

Ayant constaté que beaucoup de personnes âgées, dégagées de leurs obligations professionnelles, se retrouvaient seules, elle a eu l’idée, aidée par des bénévoles sensibilisés à ce problème d’isolement, de mener une action pour favoriser les liens d’amitié.

Ainsi est né le 26 novembre 1973, le "Foyer espalionnais du 3e âge". Un bureau est constitué dont Auguste Majorel est le premier président. Le siège social se trouve à la mairie, et un local, mis à disposition par l’Archiprêtre, est aménagé au rez-de-chaussée du cinéma Family (devenu le presbytère).

L’inauguration officielle a lieu le 30 septembre 1974. Cette installation durera 10 ans. Le 27 juin 1983, le local devenu trop exigu et peu fonctionnel, ferme définitivement ses portes. Grâce à un legs de Marie Couderc, décédée en 1978, la commune fait l’acquisition d’un immeuble au 21 rue Arthur-Canel où s’installent la Croix Rouge au 2e étage et le Foyer Espalionnais au rez-de-chaussée où il se trouve toujours.

Il est inauguré le 13 octobre 1983 en présence de Maurice Cayron, maire et Conseiller général, Jean Briane, député, M. Lacroix, préfet-commissaire de la République et Robert Castaing président du Comité Régional du Tourisme. Mme Puech, légataire de Mme Couderc et Suzanne Crozafon qui a succédé à Auguste Majorel, ont l’honneur de couper le ruban.

Le Club Espalionnais du 3e âge change de nom et s’appelle "Foyer Marie-Couderc".

Nouveau changement de nom le 2 novembre 2006 où le Foyer devient le "Club des aînés Marie-Couderc".

Association des Amis du pont Vieux

Pour célébrer les 50 ans du Club, le bureau a décidé d’offrir le repas à ses adhérents et pour lui donner une nouvelle impulsion, de lui donner le nom "Association des Amis du Pont Vieux" : une décision votée par les adhérents lors de l’assemblée générale du 3 février 2023.

L’adresse demeure au 21 rue Arthur-Canel et le club a toujours le même objectif : celui de favoriser des liens d’amitié pour éviter l’isolement des personnes âgées.

Au cours du repas préparé par le traiteur Thierry M., un film retraçant les différentes activités de l’association a été projeté, et l’après-midi s’est poursuivie dans une ambiance conviviale.