Rodez : les enfants malades sous l'aile bienveillante de Sacado

L'association Sacado recevait à l'hôpital de Rodez un généreux don ce mardi. Les Kiwanis ont fourni un lot de trottinettes pour les jeunes pensionnaires de l'hôpital. L'occasion de découvrir une association au grand cœur.

Depuis 2009, l'association Sacado investit les couloirs de la pédopsychiatrie de l'hôpital ruthénois. Les enfants du service reçoivent régulièrement de nouveaux jouets grâce aux dons extérieurs que reçoit Sacado. Cette fois-ci, ce sont les Kiwanis de Rodez, association qui regroupe des bénévoles qui ont à cœur de donner aux enfants du monde. Pour cette occasion, le don fut de plusieurs trottinettes avec tout le matériel de protection associé. Les Kiwanis organisent notamment le salon du Chocolat chaque année à Rodez, dont les recettes sont redonnées en entièreté à des associations pour les enfants.

S'évader pour mieux soigner

Sandrine Espinasse, présidente de l'association, fixe avec ses collaboratrices de nombreux objectifs pour Sacado. Parmi ceux-ci, l'amélioration des conditions de soin, pour que les enfants se sentent dans un meilleur environnement et le personnel par la même occasion. Au fil des années, ils ont récolté plus de 40 000 € de dons à travers leurs actions. Parfois venant de fondations comme Kiwanis, mais aussi grâce à des évènements ponctuels. Ils sont présents notamment dans le pliage de cadeaux à Noel en grande surface ou dans l'organisation de quines. Ces présences leur permettent aussi de sensibiliser le grand public à leur cause.

Donner des couleurs aux murs blancs

Toutes ces récoltes permettent à cette association vivante de donner aux jeunes malades des expériences qui les sortent du cadre hospitalier. Par des moments d'un jour, comme avec le don de places de cinémas, ou des ateliers cirques, gymnastique, etc. Mais aussi, des aménagements présents dans le quotidien, comme des structures extérieures (toboggans, balançoires,...), ou jouets, aquariums, à l'intérieur des murs. Aurélia Gambarazza, directrice des affaires médicales, a profité de cette occasion, mardi, pour adresser ses félicitations : "Merci à l'association de permettre à l'hôpital d'obtenir tout ceci, de le faire vivre".

Pour créer ce lien social et humain l'organisme encourage aux dons : "par vos contributions financières, matérielles et/ou humaines, vous devenez en quelque sorte, indirectement des soignants, bienveillants et solidaires". Pour ce faire, rendez-vous sur leur page Facebook "Association Sacado", pour être au courant des événements à venir.