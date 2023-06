Aveyron : fêtes, expositions, galas, concerts... voici les bons plans de ces 16, 17 et 18 juin

Fêtes, pétanque, concerts, visites, bals, spectacles et déjà la Fête de la musique : l'été arrive à grands pas en Aveyron, et les sorties se multiplient.



Vendredi 16 juin

Calmont.

- Conférence « le cardinal d’Armagnac et la peste au XVIe siècle en Rouergue », à 20 h 30, basilique de Ceignac.

Campagnac.

- Fête de la Saint-Cyr ; 17h, lâcher de ballons ; 19h apéro-concert avec « Chapeaux de paille » ; repas.

Durenque.

- Symposium de sculpture au Moulin de Roupeyrac, tout le week-end.

Espalion.

- Chants traditionnels occitans avec l’association Trad en 4D de Sébazac à 20 h 30 à l’église de Perse.

- Fête de la Saint-Hilarian ; feu d’artifice, à 22 h 30. Au Foirail.

Laguiole.

- « Feria sur le plateau de l’Aubrac » ; repas ; animation avec DJ Sébastien B et podium Equiinox, station du Bouyssou.

- Spectacle de fin d’année de l’ensemble scolaire St-Matthieu, à 20h30 au gymnase.

Luc.

-concours de pétanque ; retraite aux flambeaux ; feu d’artifice.

Montrozier.

- Fête de Gages ; 16h, foire aux livres ; 18h, marché nocturne animée par « La CaRRiole » ; 20h30, concours de belote.

Onet-le-Château.

- Gala de danse « Antigone » de Dominique Jean, à 20 h à La Baleine.

- Gala de fin d’année des élèves de Modern’Jazz, à 20 h à L’Athyrium.

Palmas.

- Fête ; apéro concert avec le groupe

-Berzinc, à 19 h 30.

Quins.

- Concert avec la chorale « Bulles d’Air », à 21 h, à la salle des fêtes.

Rodez.

- Scène ouverte théâtre avec des adolescents du Conservatoire de l’Aveyron – Présentation des spectacles «Battements» et Antigone», à 20 h 30. à l’auditorium du conservatoire.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale – gravure et peinture, bibliothèque.

Sénergues.

- Fête de la Saint Jean.

Trémouilles.

- Soirée théâtrale avec Jean-Louis Courtial, à 20 h 45 à la salle des fêtes.

Samedi 17 juin

Aubin.

- Fête de la musique ; animations avec plusieurs groupes, à 18 h 30. Aux Arcades plan d’eau du Gua.

Baraqueville.

- Fête des cerises à Fenayrols ; 20h, repas ; 22h, bal avec Maxime et Vincent

Bozouls.

- Atelier Boz’Arts – Peintures et créations, du samedi 17 au dimanche 18 de 14 h à 18 h 30 à l’espace Denys-Puech.

- Les Estivales bozoulaises ; 14h, concours de pétanque ; repas, au parc Layrac.

Campagnac.

- Fête de la Saint-Cyr ; 14h, concours de pétanque ; 19h, apéro-concert avec « Duo à Deux » ; repas, soirée avec DJ Bastide.

Decazeville.

- Initiation aux danses traditionnelles occitanes à 18h ; 20h, concert avec la chorale des Estaques ; 21h, bal trad avec le Quintet Rosa Paillette et le duo Déjà Louve, à l’amphithéâtre.

Druelle.

- Fête du Pas ; 20h, apéro concert avec le groupe LOL ; restauration ; 23h, bal avec Oelsampler.

Durenque.

- Symposium de sculpture sur bois et pierre ; 20h, soirée tapas animée par « les Zapeupresck », au Moulin de Roupeyrac.

- Visite du Moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- Concert « A tous vents ! », à 20 h 30 à la salle multiculturelle.

Espalion.

- Fête de la Saint-Hilarian ; 14h30, concours de pétanque en doublette ; 16h30, défilé de vélos feluris ; 19h30, apéro concert avec les groupes The Crooked Nails et Coup de Phil.

Gramond.

- Fête de la musique ; animation avec les groupes Somasada et Spartak Méthanol, à 19 h à l’Estanquet.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc.

- Fête de La Primaube; soirée dansante avec l’orchestre « Almeras Music Live ».

Montrozier.

- Fête à Gages : 15h, course de caisses à savon ; 18h, apéro concert avec « Les fines gueules » suivi de Funny Groove ; 23h, bal avec Pepitoox DJ.

Mur-de-Barrez.

- Fête des 20 ans du Carladez Goul Sportif ; 14h, tournoi de sixte, restauration, animations diverses, bal disco, au stade.

Muret-le-Château.

- Opération « les rendez-vous du patrimoine » ; découverte du patrimoine historique et architectural, à 9 h 45. rassemblement près de l’église.

Naucelle.

- Finale de coupe de France country & line, finale du trophée national de « Western Danse 12 ».

- Randonnées « marche nordique et plantes sauvages », étang de Bonnefon de Naucelle.

Palmas.

- Fête ; 14h30, concours de pétanque ; 19h30, apéro concert avec « Sors tes couverts » 23h, bal disco avec DJ Manon B.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Réquista.

- Gala de danse à 21 h.

Rodez.

- Portes ouvertes et vide greniers à l’Accueil St-Joseph, de 10 h à 18 h, 9 rue Jean XXIII.

Saint-Christophe-Vallon.

- Feu de la Saint-Jean ; soirée animée par le groupe pop rock Explorer ; restauration, à 19 h sur le terrain de quilles.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale – gravure et peinture, bibliothèque.

Saint-Côme-d’Olt.

- Soirée moules-frites animée par le groupe No Soucy suivi de la disco DJ Disco, à 20 h sur la place de la mairie.

Saint-Léons.

- Fête de la musique ; 16h30, visite commentée du village ; 19h30, animation avec le groupe Meli-Melo-Show ; 20h, repas, à l'espace Jean-Henri Fabre.

Saint-Symphorien-de-Thénières.

- Soirée chevreau à l’oseille animée par Alain Manhès, à 20 h 30 à la salle d’animation de St Gervais.

Sébazac-Concourès.

- Gala de fin d’année du Roller’s club, à 20 h 30 au gymnase.

Sénergues.

- Feu de la St-Jean – Animation avec le groupe « les Mals Barrés », à 21 h 30 au quai du Ribatel.

Vabre-Tizac.

- Concert, à 21 h. Chez Piccolo.

Samedi, bal trad et folk avec Rémi Geffroy au Recoux C’est un prodige de l’accordéon, Rémi Geffroy, qui se produit samedi chez nos proches voisins du Recoux (en Lozère, à quelques kilomètres de Sévérac-le-Château), pour un grand bal trad/folk, ouvert (sans réservation) à 400 personnes. Première partie : le duo Cam & Leo. A la salle des fêtes à partir de 20 h 30. Renseignements auprès de Los Cantaïres del Païs au 06 84 16 90 73.

Dimanche 18 juin

Baraqueville.

- Fête des cerises à Fenayrols ; 8h, déjeuner aux tripous ; 15h, théâtre avec « les Vamps ».

- Marché d’été, tous les dimanches du 18 juin au 3 septembre. sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bozouls.

- Atelier Boz’Arts – Peintures et créations, de 14 h à 18 h 30. à l’espace Denys-Puech.

Campagnac.

- Fête de la Saint-Cyr ; 8h, déjeuner aux tripous ; brocante ; 15h, défilé de vélos fleuris animé par la fanfare l’Echo de Avens ; 19h, apéro-concert avec Latitude ; feu d’artifice.

Conques.

- Concert avec le Chœur de Figeac et l’Orchestre de Chambre Camerata, à 15 h. à l’abbatiale Sainte-Foy.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage, tous les dimanches jusqu’au 10 septembre de 14 h à 18 h 30.

- Fête du Pas ; 8h, déjeuenr tripous/pied de porc/confits de canard ; 15h, concours de pétanque ; jeux pour enfants ; restauration.

Durenque.

- Visite de 14 h 30 à 18 h 30 du Moulin de Roupeyrac.

- Symposium de sculpture sur bois et pierre, au Moulin de Roupeyrac.

Entraygues-sur-Truyère.

- Vide-greniers, sur la place de la République et dans les rues.

Espalion.

- Fête de la Saint-Hilarian ; vide-greniers ; 11h30, concert avec le groupe Funny Groove ; 15h, spectacle avec Lo Bourreïo d’Olt ; 17h, concert de l’Ensemble polyphonique.

- La découverte de la vallée du lot et des monts d’Aubrac en VTT organisée par le vélo-club d’Espalion – départ de 8h à 9h, à 8 h. Plateau de l’ancienne Gare.

Flagnac.

- Brocante – vide-greniers.

Goutrens.

- Kermesse des écoles ; déjeuner tête de veau ou daube, à 8 h à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Récital de piano avec Léa Galmiche, à 16 h à la salle des fêtes.

Laissac.

- Salon du livre, de 10 h à 18 h au centre administratif.

Luc.

- Fête de La Primaube ; déjeuner tête de veau ; vide-greniers ; jeux divers ; théâtre de rue ; concert avec les groupes « On nait pas bon mais on se marre », La Déryves ; suivi de la disco mobile Liberty Music.

Monastère (Le).

- Concours de sauts d’obstacles interne, à 14 h à Combelles.

Montrozier.

- Fête à Gages ; 8h, déjeuner tripous/tête de veau ; 15h, olympiades ; 18h, apéro concert avec Dezakorléon ; paëlla ; 23h, feu d’artifice.

Mur-de-Barrez.

- Vide-greniers, de 9 h à 18 h.

Naucelle.

- Finale de coupe de France country & line.

Nayrac (Le).

- Concert avec la troupe Gospel Song, à 17 h.

Olemps.

- Concours de pétanque en doublettes, à 14 h au terrain des 4 vents.

Palmas.

- Fête ; déjeuner aux tripous.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Réquista.

- Déjeuner aux tripous et tête de veau; animation avec « La CaRRioLE », de 8 h à 13 h 30 à l’hôpital Bellegarde.

- Marché aux puces, de 7 h à 13 h sous la halle couverte.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale – gravure et peinture, bibliothèque.

Saint-Martin-de-Lenne.

- Concert avec le trio « Jazz 07 », à 14 h à Lenne.

Sainte-Radegonde.

- Inventaire de la nature environnante dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité, à 14 h 30.

Salles-la-Source.

- Fête de la musique ; concert avec le duo Trampoline, à 18 h.

Sébrazac.

- Matinée tripous et rallye photos, à 8 h à la salle des fêtes.

Viviez.

- Quine des sapeurs pompiers, à 14 h à l’espace Jacques-Rey.