Espalion. La commune a accueilli 134 nouveau-nés en quatre ans

Renouant avec la tradition, la municipalité a reçu dimanche dernier mères, pères, et enfants, avec une interruption de 3 années en raison du Covid.

Le maire, Éric Picard a dit tout son plaisir d’organiser à nouveau cette manifestation. "Je suis heureux parce que de mai 2019 à avril 2023, la ville a accueilli 134 nouveau-nés, et plus précisément 76 filles et 58 garçons".

Une natalité stable

Avec une moyenne, sur les dix dernières années, de 34 naissances par an, ce taux de natalité ne suffit pourtant pas à équilibrer le nombre d’Espalionnais qui nous quitte, puisque sur dix ans, le niveau moyen des décès s’établit à 80/an. Pourtant, note plutôt positive, notre population croît de 50 habitants par an, signe de l’attractivité de la cité, soit environ 100 nouvelles personnes qui viennent s’installer sur notre belle commune chaque année.

En 9 ans, nous sommes passés de la 10e ville du département, en termes de population, à la 8e, et nous serons dans un avenir proche la 7e. Et ce n’est plus seulement des jeunes retraités qui s’installent. La majorité des nouveaux arrivants a entre 20 et 40 ans.

Il est d’ailleurs important de souligner que plus de la moitié des naissances enregistrées ces quatre dernières années est issue de couples installés depuis moins de 10 ans sur la commune. Le maire poursuit son propos en précisant que la municipalité, aux côtés de la Communauté de communes investit fortement dans les équipements en faveur de la jeunesse.

"Construction d’une nouvelle crèche en cours, route de Saint-Pierre, réappropriation du bâtiment de la Gare début 2024 pour permettre plus d’accueils de loisirs jusqu’à 12 ans pendant les vacances scolaires, construction d’un espace ados et d’un pumptrack qui seront terminés en 2024, pour les 13-17 ans, sur le plateau de la Gare. Nous avons également souhaité des aires de jeux pour enfants dans tous les quartiers. Avec l’aide du don de Marie-Rose Pesteil, une première aire a été aménagée à Recoules. Cette année, un espace sera créé sur le plateau de la Gare et un second au Roc de l’Arche… La municipalité accorde près de 450 000 € pour le fonctionnement de ses écoles. Plus de 700 000 € dans les écoles Anne-Frank et Jean-Monnet amélioreront le fonctionnement énergétique et l’acoustique dans toutes les classes. Plus de 550 000 € par an sont affectés au fonctionnement des associations sportives et culturelles et pour l’entretien des stades, gymnases, courts de tennis, et rénovation de la piscine".

Le maire a clôturé son intervention en remerciant l’équipe municipale qui permet de porter tous ces projets et en précisant aux parents sa capacité "à répondre aux attentes pour que les enfants grandissent dans un bel environnement doté d’un maximum d’activités à leur service".

Un "livret de famille" nominatif était ensuite distribué pour chaque enfant, tandis que chaque maman recevait une rose.

Mères, pères, enfants, et élus : il y avait beaucoup de monde lors de cette réception à l’Hôtel de ville.