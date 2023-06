Rugby à XIII : A Villefranche, Corey Willis sur le départ, des recrues à venir

Après avoir échoué en Elite 2, les Loups ont déjà enregistré plusieurs départs et s’attendent à voir l’Australien quitter le club durant l’intersaison.

« On devrait repartir globalement avec les mêmes joueurs. » Sébastien Marty, l’un des présidents de Villefranche XIII, assure que l’effectif ne devrait pas subir trop de mouvements durant l’intersaison.

Les Loups ont toutefois enregistré plusieurs départs importants. Le talonneur Shann Brugel et le centre Pierre Fourquet, titulaires réguliers lors de la saison qui vient de s’achever, ont indiqué à leur club qu’ils ne poursuivront pas l’aventure. Le premier change d’horizon pour raisons professionnelles, tandis que le second met le cap sur l’Australie où il va poursuivre ses études.

Meilleur scoreur, Corey Willis veut rejoindre l’Elite 1

Un autre départ majeur est quasiment acté, celui de l’Australien Corey Willis. Le demi-mêlée, meilleur scoreur d’Elite 2, a fait part à ses dirigeants de sa volonté de rejoindre un club d’Elite 1 la saison prochaine. Même s’il n’a pas encore trouvé de destination, les Villefranchois s’apprêtent à faire sans celui pour le prochain exercice. « On aurait souhaité le conserver, précise Sébastien Marty. Mais on lui a demandé de faire son choix, afin que l’on puisse se retourner. »

L’Australien devrait donc quitter la Perle prochainement, tout comme son compatriote Sam Johnstone, non conservé par le club.

"C'est David Collado qui choisit"

Côté recrutement, les Loups ont déjà enregistré la venue d’Anthony Durand, appelé à succéder à Pierre Fourquet au centre. D’autres devient bientôt suivre. « Nous avons des pistes mais elles n’ont pas encore abouties, explique le co président. David Collado est en train d’étudier des vidéos et de prendre contact avec des agents. C’est lui qui choisit. »

Les Aveyronnais entendent bien utiliser les trois quotas de joueurs étrangers, qui vont être libérés par les départ des Australiens ainsi que la naturalisation de Nickson Ugaia. « Je pense qu’on prendra trois ou quatre français supplémentaires », avance Sébastien Marty.

Des renforts qui doivent permettre aux Loups de jouer de nouveau le haut de tableau, voire mieux, eux qui ont échoué en finale d’Elite 2 face à Ille lors de la saison qui vient de s'achever.