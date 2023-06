Top 14 : finale de gala entre Toulouse et La Rochelle, sur quelles chaînes et quand suivre ce choc de titans ?

Pour la finale de la saison 2022-2023, le Top 14 réserve une affiche prestigieuse entre Toulouse et La Rochelle, ce samedi 17 juin. Sur quelles chaînes et quand suivre ce choc qui s'annonce titanesque ?

Stade Toulousain - Stade Rochelais. Pour beaucoup, il s'agit tout simplement de la finale de Top 14 rêvée, entre deux mastodontes du rugby français. Ce sera bel et bien l'affiche du duel pour le bouclier de Brennus, ce samedi 17 juin 2023 au Stade de France.

Deux ans après

Il y a deux ans, Toulousains et Rochelais croisaient le fer à deux reprises en finale, et ce en l'espace d'un mois. D'abord pour un titre européen, et ensuite pour la suprématie nationale. À chaque fois, les partenaires d'Antoine Dupont l'avaient emporté sur les Maritimes, 22-17 en Champions Cup, et 18-8 en Top 14.

Duel étoilé

Si aucune des deux équipes n'a pu toucher le bouclier de Brennus l'an passé, le Stade Rochelais a, depuis ce spectre de 2021, plus que relevé la tête. Revenus deux fois en finale de coupe d'Europe, les hôtes de Marcel-Deflandre ont été sacrés à autant de reprises, face aux ogres du Leinster : au Stade Vélodrome en 2022 (24-21) et dans l'enfer de l'Aviva Stadium il y a quelques semaines (27-26).

Devenus une machine à gagner sur le front européen, les champions d'Europe en titre ont à cœur de s'adjuger désormais la couronne nationale, face à un Stade Toulousain qui a remporté ses cinq dernières finales de Top 14 (2008, 2011, 2012, 2019 et 2021), et qui peut devenir champion de France pour la... 22e fois de son histoire.

Dupont, Ramos, Alldritt, Dulin...

Ce duel étoilé mettra aux prises les deux premiers de la phase régulière, qui ont, logiquement, sorti l'artillerie lourde. Côté toulousain, la charnière sera évidemment composée d'Antoine Dupont, capitaine, et de Romain Ntamack. Ugo Mola pourra aussi compter sur un Thomas Ramos étincelant à l'arrière et sur la puissance d'Emmanuel Meafou, qui sera attendu en deuxième ligne.

En face, la puissance de Will Skelton sera aussi un des atouts majeurs côté rochelais, guidé par le capitaine Grégory Alldritt, grand artisan du sacre européen. Et puisque cette finale à des airs de duel historique, Brice Dulin, aligné à l'arrière, pourrait aussi entrer dans l'histoire. Comme l'ont indiqué nos confrères d'Actu Rugby, en cas de sacre, le numéro 15 des Maritimes toucherait alors le Brennus avec un troisième club différent, après Castres (2013) et le Racing 92 (2016).

Où et quand suivre la finale ?

Le coup d'envoi de cette finale du Top 14 sera donné à 21 heures, ce samedi. La rencontre sera diffusée sur deux chaînes : en clair, sur France 2, et sur Canal+.