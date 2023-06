Échanges insolites, exploit, cul sec : une finale du Top 14 singulière, sur le terrain comme en coulisses

Toulouse l'a emporté face à La Rochelle (29-26), en finale du Top 14, samedi 17 juin 2023. Une soirée singulière, tant sur le terrain qu'en coulisses.

Spectacles et suspense ont été au rendez-vous. À l’issue d'une finale irrespirable, le Stade Toulousain a soulevé son 22e bouclier de Brennus en renversant La Rochelle (29-26), samedi 17 juin 2023. En plein cœur d'une soirée singulière.

Échanges insolites

Comme le veut le protocole, Emmanuel Macron est, cette fois-ci, descendu saluer les joueurs avant le coup d'envoi. Cette fois-ci, car il y a un peu moins de deux mois, le président de la République n'avait pas foulé la pelouse de Saint-Denis avant le début de la finale de la coupe de France de football entre Toulouse et Nantes. Et les salutations entre le chef de l'Etat, sifflé lorsqu'il a foulé le pré, et certains joueurs ont donné lieu à des échanges parfois... insolites !

D'abord avec Uini Atonio. Le pilier rochelais, qui est international français mais Néo-Zélandais de naissance, n'a pas hésité à interpeller directement son vis-à-vis, lorsqu'il est venu lui tendre la main. "Salut Emmanuel, ça va ? Tu fais avancer mon passeport ? Tu fais accélérer mon passeport, hein !" Ce à quoi le président a répondu, quelque peu surpris, "allez, bonne finale".

Meafou plutôt non ? — L'explorateur pragmatique \ud83d\udd75\ufe0f‍\u2642\ufe0f (@explo_pat) June 17, 2023

Quelques instants plus tard, c'est un échange au sujet d'Emmanuel Meafou, le géant toulousain, qui a animé le protocole. Lorsque Didier Lacroix, président des Rouge et Noir, a indiqué au chef de l'Etat que le deuxième ligne australien "jouera peut-être bientôt avec les Bleus", Emmanuel Macron a répondu "normalement, on a fait ce qu'il fallait, on s'en est occupé". Cela pourrait être une excellente nouvelle pour le XV de France, en vue de la Coupe du monde de rugby.

FInale Stade Toulousain-La Rochelle : "Normalement, on a fait ce qu'il fallait !" Ce qu'Emmanuel Macron a dit à Emmanuel Meafou https://t.co/gOqApvvJVK — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) June 17, 2023

Exploit monumental

Sur le terrain, ensuite, cette finale a aussi été singulière. Toulouse, qui a ouvert le score sur une pénalité, a également inscrit le premier essai, quand Chocobares a suivi une erreur d'appréciation de Danty, qui a vu le cuir lui échapper des mains (13-3).

Mais la maladresse était dans les deux camps, puisque après avoir gratté un ballon chaud à cinq mètres de sa ligne, le Stade Toulousain a vu Cros, son troisième ligne, commettre un en-avant offrant une mêlée aux Rochelais. Conquérants dans ce secteur, les Maritimes n'ont pas laissé passer leur chance : Kerr-Barlow a ramené les siens à hauteur des Haut-Garonnais à la pause (13-13).

Les doubles champions d'Europe en titre ont bien mieux démarré la seconde période : ils ont pris l'avantage grâce à Atonio, qui a brisé les derniers remparts toulousains pour donner sept points d'avance à son équipe (13-20). S'en est suivi un mano à mano entre les buteurs Ramos et Hastoy. Le chronomètre affiche bientôt 78 minutes. La Rochelle mène 26-22. Et la finale bascule.

Alors qu'il vient de se manquer sur une pénaltouche qui aurait pu être la dernière munition des siens pour renverser le match, Ntamack tente une dernière percée. Dans ses 40 mètres, il échappe d'abord à Seuteni, avant de mettre les cannes. Leyds ne parvient pas à stopper le numéro 10 toulousain, qui file seul vers la terre promise. En dernier espoir rochelais, Rhule ne peut que constater les dégâts. Ntamack aplatit, et donne le Brennus aux Rouge et Noir.

L'ESSAI DE LA GAGNE !! @RomainNtamack aplatit un incroyable essai à 1 minute de la fin du match et offre le Brennus au @StadeToulousain !#FinaleTOP14 pic.twitter.com/6FT3YOHIhU — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Ventriglisse et... cul sec dans le vestiaire toulousain

Comme en 2019 et 2021, Toulouse est donc sacré. Habitué à s'imposer à Saint-Denis, où il a remporté ses six dernières finales de Top 14, le Stade Toulousain n'a pas tardé à assurer le show. Après avoir brandi le bouclier devant les supporters, les joueurs l'ont rapporté dans le vestiaire... et le bout de bois a (encore) été au coeur du fameux ventriglisse !

Les mêmes sensations que sur la côte Atlantique… c’est le grand retour du ventriglisse \ud83c\udfc4‍\u2642\ufe0f #FinaleTOP14 pic.twitter.com/Mpo4klYiEo — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 17, 2023

Mais une autre scène particulièrement insolite s'est produite dans ce même vestiaire. Venu féliciter les nouveaux champions de France, Emmanuel Macron a vu une bière lui être tendue. Le chef de l'Etat ne s'est pas fait prier pour la boire : il l'a engloutie cul sec, sous les encouragements du club haut-garonnais !

Le Capitole (encore) en fête ?

Déjà au cœur des célébrations de la Coupe de France remportée par le TFC, la place du Capitole, où un écran géant avait été installé samedi soir, comme sur le port de La Rochelle, va encore accueillir un trophée, cette année. La mairie de la quatrième ville de France a annoncé que les joueurs y seront présents dès 17 heures, ce dimanche, pour présenter le bouclier aux supporters.

Rendez-vous demain dimanche 18 juin à 17H place du Capitole pour le retour des joueurs du @StadeToulousain avec le bouclier de Brennus.

\ud83d\udd17 https://t.co/tGBlr7ijut

(Saurez-vous retrouver l'année de cette photo ? \ud83d\udc40) pic.twitter.com/77KRpjyHBO — Toulouse - Mairie et Métropole (@Toulouse) June 17, 2023

Espérons pour les Toulousains que la vigilance orange, en vigueur pour les orages ce dimanche en Haute-Garonne comme dans 34 autres départements, ne vienne pas gâcher la fête...