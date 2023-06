CARTE. Orages, grêle, vent : vigilance orange dans 35 départements ce dimanche, l'Occitanie impactée

Alors que Météo France avait, dans un premier temps, placé 74 départements en vigilance jaune face aux orages, l'alerte va finalement monter d'un cran, ce dimanche 18 juin 2023.

Prudence : une vigilance orange pour les orages va animer une grande partie de la moitié ouest de la France, ce dimanche 18 juin 2023. Si le niveau jaune était, dans un premier temps, d'actualité, c'est l'orange qui a, finalement, été privilégié par Météo France.

35 départements

Cette vigilance orange concerne donc 35 territoires, principalement du bloc ouest de l'Hexagone. Ils sont situés dans une partie des Pays-de-la-Loire, de la Normandie, mais aussi l'Île de France, le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France côté nord, et une partie de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, côté sud.

Une grande partie du bloc ouest virera à l'orange, ce dimanche 18 juin 2023. Météo France - Capture d'écran

Orages, grêle, vent...

Dans son bulletin, Météo France indique que ce "dimanche après-midi et ce soir, orages violents probables sur Normandie, Ile de France, Hauts de France ainsi qu'une partie du Sud-Ouest, avec grêle et fortes rafales de vent notamment".

Ils poursuivent : "sur les départements placés en vigilance orange, ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités de précipitation et une activité électrique très importante".

Les prévisionnistes affirment par ailleurs que ces mêmes orages "auront un déplacement rapide. on se méfiera donc d'une possible dégradation soudaine".

Que prévoir en Occitanie ?

En Occitanie, ce sont six départements qui sont mentionnés pour cette vigilance orange :

le Gers , de 16 heures à 22 heures

, de 16 heures à 22 heures les Hautes-Pyrénées : de 16 heures à 22 heures

: de 16 heures à 22 heures la Haute-Garonne : de 16 heures à 23 heures

: de 16 heures à 23 heures le Tarn : de 19 heures à minuit

: de 19 heures à minuit le Tarn-et-Garonne : de 19 heures à minuit

: de 19 heures à minuit le Lot : de 19 heures à minuit

À noter qu'une autre partie de la région sera, elle, en vigilance jaune orages. Cela concernera cinq départements :

l'Aveyron : de 14 heures à minuit

la Lozère : de 15 heures à minuit

l'Aude : de 15 heures à minuit

les Pyrénées-Orientales : de 14 heures à 20 heures

l'Ariège : de 15 heures à minuit