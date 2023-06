Villefranche-de-Rouergue. Les "P’tit déj Info seniors" reprennent à la rentrée

Lundi 22 mai, s’est tenu le 3e P’tit Dej Info Seniors, sur le thème de l’aménagement de l’habitat. Les participants ont pu recevoir les explications d’Octéha en matière d’adaptation du logement à la dépendance et du conseiller France Rénov d’Ouest Aveyron Communauté pour ce qui concerne la rénovation énergétique. Un focus sur les publicités mensongères et les arnaques à éviter a également été apprécié et fut source d’échanges avec les intervenants.

Les P’tit Dej Info Seniors reprendront après l’été, le prochain rendez-vous est fixé au lundi 18 septembre, durant lequel le Point Info Seniors accueillera l’UDAF pour aborder les directives anticipées et la fin de vie.

Informations et inscriptions au 05 81 39 00 65