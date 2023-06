Villecomtal. Beaucoup de monde à l’inauguration de la magnifique fresque de l’école

Très récemment, à l’arrivée des premiers participants à l’inauguration de la fresque de l’école, grand calme dans la cour… puis tout à coup, sortie des classes, les voix s’expriment, les appels se multiplient, la vie est là sous de multiples formes.

Des parents sont présents, certains avec leur bébé dans leur landau ou poussette. La directrice Sandrine Vassal, avec son sens de l’accueil et son humour habituel, accompagnée de ses collaboratrices, salue les participants parmi lesquels Stéphane Naujac, directeur du Crédit Agricole de Marcillac, Patrice Philoreau le maire, Benoît Quintard, vice-président de la Caisse Régionale Nord Midi-Pyrénées.

Après ses mots d’accueil, Audrey Boissonnade, présidente de l’APE, a cédé la parole à Émilie Dalbin. "Jokolor, un artiste aveyronnais, qui n’a pas pu être présent aujourd’hui et qui ‘’n’aime pas peindre seul’’ est venu pour réaliser cette grande fresque participative et collective avec les enfants de la très petite section au CM2. Le projet a duré une semaine. Dès le lundi matin, Jokolor a collecté toutes les idées grandissantes des enfants, puis les a aidés à en faire le tri. La décision finale, prise à la majorité, s’est portée sur la réalisation d’un grand arbre, d’une plage, de la nature et d’une constellation pour représenter le cosmos. Cette dernière est composée de 50 ronds représentant les 50 personnes qui ont pris part à la réalisation (artiste, enfants, équipe éducative). Dès le lundi après-midi une première esquisse est posée sur le mur. Tous les enfants ont mis les mains dans la peinture et, suivant leur taille, ont peint une partie de l’œuvre. Le mur du préau est terminé mais d’autres projets sont déjà nés. Ces petites graines d’artistes pourraient encore avoir l’occasion de s’exprimer !"

Le maire a évoqué l’importance de cette création dans l’environnement et les qualités de l’équipe enseignante. La directrice a chaleureusement remercié tous les acteurs dont le Crédit Agricole qui a octroyé une subvention de 1 000 euros.

Les représentants du Crédit Agricole ont rappelé l’importance que la banque verte porte au développement territorial dont sa dimension culturelle.

Le verre de l’amitié et les gâteries offertes ont permis à tous de se régaler, aux enfants de reprendre leurs jeux et aux adultes de partager nouvelles et informations.