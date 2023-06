CARTE. Orages violents : fortes pluies et chutes de grêle cet après-midi, rafales de vent à 100 km/h, 15 départements en vigilance orange

La situation se dégrade lourdement ce lundi 19 juin. Quinze départements sont placés en vigilance orange (orages) et 54 en jaune. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi du Poitou-Charentes au Centre et gagneront ensuite la Bourgogne et la Champagne.

Prudence cet après-midi. En effet l'activité orageuse redouble d'activité ce lundi 19 juin nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents, notamment de forts cumuls de pluie en peu de temps, de chute de grêle, associés à une forte activité électrique, voire de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h en rafales. Cs orages parfois violents qui remontent actuellement du Sud-ouest vers le Nord-Est se développeront en Poitou-Charentes puis gagneront le Centre, la Bourgogne. Ils circuleront vers le nord ou nord-est et atteindront la champagne à partir de la fin d'après-midi ou dans la soirée. Les 15 départements placés en vigilance orange (orages) et les 54 autres en jaune. Fortes pluies et chutes de grêle Ces orages s'accompagneront de fortes pluies : 30 à 40 mm en peu de temps, très localement 50 mm en moins d'une heure, d'un risque de fortes chutes de grêle ou de gros grêlons, de fortes rafales de vent : 70 à 90 km/h, très localement 100 km/h, ainsi que d'une activité électrique importante. Sacré programme. Les prévisions dans l'après-midi de ce lundi 19 juin. Capture d'écran - Météo France Les prévisions dans la soirée de ce lundi 19 juin. Capture d'écran - Météo France Ces orages s'évacueront vers les Ardennes et la Lorraine en soirée ou en cours de nuit de lundi à mardi en perdant peu à peu de leur virulence.