Argences en Aubrac. Dernière randonnée de la saison autour de Mur-de-Barrez pour Les marcheurs du mardi

Ce mardi 13 juin "Les marcheurs du mardi" de l’association SLA (Association Sports et loisirs en Argences) se sont retrouvés à Lacroix-Barrez pour la dernière randonnée de la saison.

Un temps incertain, menaçant et parfois quelques gouttes de pluie "n’ont pas arrêté le pèlerin". Ils ont découvert le sentier de l’Imaginaire : "la Coulée de Lave", guidés par Nono le Singe Rouge et "le sentier de la Fage" en compagnie de Binocle la Taupe.

À midi, mis en appétit par la marche, les 27 Génovéfains ont apprécié la bonne table du restaurant Le Barrézien.

La meilleure façon de découvrir son pays c’est de le parcourir à pied en prenant le temps d’admirer la beauté des paysages, de (re) découvrir le petit patrimoine, de se remémorer l’histoire rurale des hameaux traversés, d’échanger et de bouger. Que d’agréables moments partagés en toute simplicité sur les chemins ! Ainsi cette année, d’octobre à juin, 22 circuits insolites ont été parcourus avec une vingtaine de participants par randonnée. Six autres sorties ont été annulées à cause de la météo.

Et comme dit David Lebreton : "Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre."