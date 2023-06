La Salvetat-Peyralès. Le comité des fêtes de nouveau sur les rails !

C’est dans une ambiance conviviale que les nouveaux membres du comité des fêtes se sont présentés aux habitants.

Les 8 membres du bureau, tous natifs de régions différentes, souhaitent continuer et maintenir la tradition festive du village, faire plaisir et se faire plaisir dans un esprit de partage et de bonne humeur. L’organisation de la fête du village des 12 et 13 août prochains bat son plein. Les habitants pourront bientôt s’inscrire, selon leurs disponibilités et envies, pour venir en aide à son bon déroulement.

Par ailleurs, deux repas du dimanche soir ont été gagnés par tirage au sort lors de cette présentation.