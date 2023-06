Passer le permis et conduire à 17 ans ? Ce sera possible "à partir de janvier 2024", annonce Élisabeth Borne

Dès janvier 2024, il sera possible de passer son permis ainsi que de conduire dès l'âge de 17 ans. Élisabeth Borne l'a annoncé, ce mardi 20 juin 2023.

Majorité et permis de conduire : ce lien sera bientôt obsolète ! La Première ministre Elisabeth Borne a, en effet, annoncé ce mardi 20 juin 2023 que le passage de l'examen ainsi que la conduite, en cas de réussite, seront possibles plus tôt.

17 ans !

Dans un entretien avec nos confrères de Brut, la cheffe du gouvernement l'a officialisé. "Je confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans, et conduire à partir de 17 ans", a-t-elle déclaré à Rémy Buisine.

Élisabeth Borne annonce sur Brut l'abaissement de l'âge pour passer le permis de conduire. pic.twitter.com/EdwLpf6gEh — Brut FR (@brutofficiel) June 20, 2023

Le plan France Ruralité

Si la Première ministre a indiqué que cette mesure "n'intéressera pas forcément un jeune qui habite dans une ville très bien desservie par les transports en commun", elle est revenue sur le plan France Ruralité, dévoilé quelques jours plus tôt.

"Il y a des territoires dans lequel un jeune doit aller, par exemple, dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA). Quand il a son domicile, le CFA et l'entreprise où il fait son apprentissage, c'est une vraie galère (pour se déplacer, NDLR°). De permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que ce sera un vrai plus pour ces jeunes", a conclu Elisabeth Borne.