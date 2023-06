Péages d'autoroutes : Vinci, APRR-AREA, Sanef, voici les remises qui vous attendent cet été

Vous allez emprunter l'autoroute pour rejoindre votre lieu de vacances cet été ? Vinci Autoroutes, APRR-AREA et Sanef ont annoncé des ristournes sur les tarifs des péages pour certains automobilistes. Voici comment en bénéficier.

*Le mercredi 7 juin 2023, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a demandé aux sociétés d'autoroutes de réduire le prix des péages pour en faire bénéficier les Français au moment de leur départ en vacances d'été. Les trois principales sociétés d’autoroutes françaises, Vinci Autoroutes, APRR-AREA et Sanef, ont répondu à l'appel du ministre. Voici leurs remises.

Chez Vinci Autoroutes

Le concessionnaire Vinci Autoroutes, qui gère un vaste réseau dans l’ouest et le sud du pays, va offrir 20 % de remise sur les dépenses de péage effectuées sur son réseau. Pour en bénéficier, il faudra avoir souscrit un abonnement Ulys Liber-t Vacances et l’alimenter de 20 à 250 € au moyen de chèques-vacances jusqu'au 31 juillet prochain.

L’abonné recevra ensuite un abondement de 20 % de la somme versée, dans la limite de 50 €.

"Le montant crédité pourra servir pour le règlement de tout trajet autoroutier futur, qu’il soit effectué cet été ou plus tard", précise Vinci Autoroutes dans un communiqué.

Plus d'informations sur le site Ulys.vinci-autoroutes.com.

Chez APRR-AREA

De leur côté, les sociétés APRR-AREA (Eiffage) ont annoncé un abondement de 25 % sur le montant des chèques-vacances crédités sur les badges de télépéage de leurs abonnés. Pour en bénéficier, il faudra être titulaire d'abonnement Ulys Liber-t Vacances et verser jusqu’à 250 € de chèques-vacances jusqu’au 31 août.

Plus d'informations sur le site Voyage.aprr.fr.

Chez Sanef

Le groupe Sanef/Sapn proposera 50 % de réduction aux abonnés au télépéage Liber-t Vacances Bip&Go, pour leurs trajets sur son réseau le jour de leur choix entre le 1er juillet et le 31 août. L’offre est valable pour tous les abonnés ainsi que pour les nouveaux clients. Pour en bénéficier, il faudra sélectionner la date d’application de la promotion depuis votre espace client au plus tard le 31 juillet.

Plus d'informations sur le site Bipandgo.com.