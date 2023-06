Espalion. Une exposition surprenante au Biobab

Julien Cavaillé, tourneur sur bois de son état, expose une partie de ses créations au Biobab, rue de la Grave et ses objets sont plus surprenants les uns que les autres.

Il a également œuvré à la décoration de cette boutique et notamment du mobilier en bois réalisé par ses soins. Julien Cavaillé est depuis toujours attaché à cette matière noble qu’est le bois.

Il s’est formé à plusieurs disciplines comme la menuiserie, la lutherie (Guitare), la marqueterie contemporaine (formation avec les compagnons), le tournage sur bois. Il est également sculpteur autodidacte.

Des champignons plus vrais que nature au plateau de découpe avec récipient intégré et aux écuelles, Julien Cavaillé ne manque ni d’imagination, ni d’ingéniosité. Julien a un besoin viscéral de créer, y compris certains de ses outils mais c’est également un artiste à part entière avec des "mains en or" au sens créatif du terme.

Sens de la débrouille

Expérimenter et créer sont ses moteurs loin d’objectifs de production. Après la dépose d’un brevet pour le bol conteneur avec plateau de découpe intégré, il est à la recherche de nouveaux partenaires qui soient aptes à produire cet objet, nécessairement avec des matières nobles et recyclables.

Respectueux de l’environnement et attaché à une vie simple, loin des tentations de la consommation contemporaine, Julien est débrouillard et toute solution lui permettant d’exploiter le recyclage ou des matériaux naturels est bonne à prendre. Intéressé également par l’habitat alternatif, il a réalisé plusieurs habitats durables et originaux dont un à partir de palettes et d’autres avec des matériaux naturels comme la chaux, le chanvre ou la terre… Julien est contre le gaspillage et les dépenses inutiles.

Maîtrise de la matière première

Aussi quand il décide de décorer des objets en bois en exploitant le principe des "fractales de Lichtenberg", il n’hésite pas à reconvertir l’alimentation d’un micro-ondes en fin de vie pour obtenir la haute tension nécessaire à ce procédé et cela donne des résultats vraiment surprenants.

Julien Cavaillé souhaite également maîtriser l’approvisionnement de son bois. Tournant beaucoup le bois "vert", il a investi dans une machine nomade permettant la découpe des troncs d’arbres en plateaux, sur le site d’abattage.

Julien Cavaillé aime partager son savoir-faire et animer des ateliers, notamment auprès des enfants.

Pour en savoir plus : lamedesbois.over-blog.com/