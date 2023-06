La Loubière. ATS Laser poursuit son essor industriel

Les Établissements ATS Laser, actuellement installés au parc d’activités de Lioujas, ont été honorés de la visite du préfet de l’Aveyron, M. Giusti, et du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, M. Costes qui entendaient s’informer sur l’essor soutenu de cette entreprise de chaudronnerie, soudure et découpe et de ses perspectives de développement sur le nouveau site de Malan en cours de construction.

M. Tournier, président des sites de Lioujas et d’Anglars Saint-Félix et son équipe dirigeante, a présenté l’entreprise créée en 2008, qui dénombre 120 salariés. Le taux de croissance de 8 % par an devrait s’accélérer à la faveur d’un investissement de 18 millions d’euros pour la nouvelle usine conçue pour augmenter le degré d’automatisation pour devenir plus performants tout en planifiant la création de 74 emplois supplémentaires et l’évolution progressive de chacun des postes de travail.

Le thermolaquage actuellement sous traité sera activé pour aller au bout du traitement des pièces produites en limitant les coûts de transports. L’intelligence artificielle contribuera également à l’amélioration des performances et des délais. Pour rester à la pointe de la technologie, un contrat-cadre permet un renouvellement des machines – outils tous les quatre ans et un cursus de formation efficient.

M. Giusti qui considère que "les Aveyronnais ont une identité aussi forte que les Bretons " a questionné ses hôtes sur les filières de fournisseurs, la localisation des clients et les partenaires de transports et obtenu des réponses fondant une confiance sur l’évolution de cette entreprise en passe de devenir industrielle.