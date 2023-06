Pont-de-Salars. Les paroissiens dans le Villefranchois

Après la visite du Carladez en 2020 et celle de Rocamadour en 2022, les paroissiens de Notre-Dame du Lévézou ont pris la direction de Villeneuve d’Aveyron et de Saint-Igest. Là, le père Patrick Tourolle, prêtre référent de la paroisse Notre-Dame des Quatre vallées et le Frère Madalaimuthu de la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur de Jésus, ont présenté le sanctuaire de Saint-Igest dédié à Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Ce site est un lieu privilégié, propice à la prière et au silence et beaucoup de familles y veillent en pèlerinage le dernier dimanche de septembre. Après cette entrée en matière, le groupe se rendait à Villeneuve pour se plonger dans les années "yéyé" avec la visite du Musée de la photographie. L’ambiance était à la nostalgie et des voix se sont fait entendre pour entonner des airs de ces années-là. Après le repas, ce fut la visite de l’atelier de Sébastien Rébé, facteur d’orgues à Padarly, suivie de la visite de l’église et de la bastide de Villeneuve. À la fin de la journée, le père Patrick célébra la messe au sanctuaire de Saint-Igest.