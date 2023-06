Livret d’épargne populaire, livret A, LDDS… Quel taux de rémunération à partir du 1er août ?

Passé à 6,1 % le 1er février 2023, le taux de rémunération du livret d’épargne populaire (LEP) devrait légèrement diminuer le 1er août prochain. Et celui du Livret A, peut-être aussi. Le pic d’inflation serait finalement derrière nous d'après les dernières projections de l'Insee.

Le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) passé en février de 4,6 à 6,1 % - Soit plus du double que celui du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS), relevé à 3 % - ne devrait pas durer et devrait légèrement baisser dès le 1er août prochain, date de la prochaine révision du taux.

Révisé tous les six mois, le taux d’intérêt de ce produit d’épargne défiscalisé réservé aux épargnants aux revenus modestes correspond (9,6 millions de détenteurs), en effet, à celui du livret A majoré de 0,50 point ou, si elle est supérieure, à la moyenne de l’inflation annuelle hors tabac des six derniers mois. Pour la prochaine révision intervenant au 1er août, c’est la hausse des prix à la consommation observée entre les mois de janvier et juin 2023 qui sera donc prise en compte.

Un taux de rémunération du LEP de 6,1 à 5,6 % ?

La hausse des prix à la consommation sur un an a reculé à 5,1 % au mois de mai, contre 5,9 % en avril, selon la dernière note de conjoncture de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée le 15 juin.

Sur cette base, la moyenne de l’inflation annuelle hors tabac entre janvier et juin 2023 devrait s’élever à 5,6 %, contre 6,1 % au second semestre 2022.

Par conséquent, le taux de rémunération du LEP devrait redescendre à 5,6 % le 1er août prochain. Pour un LEP rempli au plafond de 7 700 €, cette baisse de 0,5 point représente une perte annuelle de 38,50 €. En effet, un taux à 6,1 % permet de générer 469,70 € d’intérêts annuels, contre 431,20 € d’intérêts annuels avec un taux à 5,6 %.

Quels taux de rémunération du livret A et du livret LDDS ?

Les taux de rémunération du Livret A et du LDDS devraient être maintenus à 3 %. En effet, si l'inflation commence à ralentir elle n'atteint pas un palier si bas qu'il faille immédiatement revoir à la baisse la rémunération des livrets d'épargne préférés des Français.