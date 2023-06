Thérondels. Mandilhac a ouvert le bal de la Nuit des Burons

Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac vient de lancer l’édition 2023 de la Nuit des Burons et propose aux habitants des soirées exceptionnelles.

Samedi 10 juin, c’est le buron de Mandilhac qui a donné le coup d’envoi. Pour cette soirée c’est une formule familiale qui était proposée aux participants. qui ont dans un premier temps pu participer à l’Escape Game de Freemick aventure "La recette disparue" à l’intérieur du buron. Les participants devaient venir à bout de tous les codes et systèmes qui protègent la recette du nouveau fromage pour pouvoir ressortir du buron et profiter du reste de la soirée. La compagnie 39 39 avait pour cela invité la "Compagnie Cyrclique et Coletivo Na Esquina" qui a présenté le spectacle "La petite entourloop". Pauline, Jilo et Adrien ont fait basculer le public dans les airs avec des exercices de mât qui évoquent toute la fragilité et le danger d’évoluer en hauteur.

Pour bien continuer la rencontre les participants pouvaient échanger autour d’un verre avant de déguster le fromage de la coopérative de Thérondels et de terminer la soirée autour de l’aligot bien filant de Jeune Montagne.