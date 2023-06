Boussac. Une belle rando sur l’Aubrac

En ce jeudi, jour de randonnée pour les membres de l’association "sur les chemins de Boussac et du Ségala", était programmée une balade journalière sur l’Aubrac. C’est ainsi qu’une quinzaine de randonneurs et randonneuses ont rejoint la station de Brameloup, point de départ de ce périple nord Aveyronnais. Très vite sortis de la zone forestière on atteignait le plateau et son charme immuable : Les grands espaces et leurs burons, les prairies abondamment fleuries sur lesquelles les incontournables belles de l’Aubrac paissaient à volonté. Un cadre idéal pour une pause petit-déjeuner à laquelle nous ont conviés les deux Christian et on poursuivait la route, pardon le chemin, vers le village éponyme d’Aubrac et du buron du Couderc pour la pause repas au fil de l’aligot et de la tarte aux myrtilles. La surprise fut qu’une équipe de télévision était en train d’effectuer un reportage et les journalistes nous ont intégrés dans leur documentaire. Après tous ces bons moments privilégiés, c’était la reprise du chemin à travers forêts et Boraldes pour rejoindre le point de départ. La pluie était de la partie pour ce retour mais n’a nullement affecté la bonne humeur du groupe qui a apprécié à sa juste valeur tous ces bons moments de partage dans un cadre sublime. Merci à Christian Henry pour l’organisation de cette journée.