Alerte rouge : la Martinique se barricade avant l'arrivée du cyclone Bret

Le renforcement de cette tempête tropicale a contraint les autorités à relever le niveau d'alerte. Mais cette "vigilance rouge" n'est pas la plus forte.



Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin, la tempête tropicale Bret, qui se dirige vers les Antilles, s'est renforcée. Face à cela, la préfecture de Martinique a placé le territoire en vigilance rouge à partir de 12 heures, soit 18 heures en métropole. Cette alerte cyclonique doit se poursuivre dans l'après-midi et jusqu'au milieu de la nuit, selon France 3. De fortes pluies accompagnées de vents violents sont attendus sur la Martinique.

\ud83d\udd34La #Martinique passera en alerte cyclonique ROUGE à partir de 12h ce jeudi 22 juin 2023 en raison du passage de la #tempêtebret.



QUE FAIRE \ud83d\udc47\ud83d\udea8 pic.twitter.com/vDKcDys6hQ — Préfet de la Martinique (@Prefet972) June 22, 2023

Le centre de le tempête Bret doit passer entre Sainte-Lucie et le sud de la Martinique.

"Préparez-vous"

A partir de midi heure locale, le Martinique passe donc en vigilance rouge, qui veut dire "Préparez-vous". En clair, tous les transports en commun sont interrompus, les grands rassemblements sportifs, festifs, culturels ou autres sont annulés, les sorties en mer, qu'elles soient professionnelles ou de loisir, sont formellement interdites, et tous les animaux, y compris ceux de compagnie, doivent être rentrés.

Violette, grise, les autres vigilances

La vigilance rouge aux cyclones n'est pas la plus élevée aux Antilles françaises. L'alerte violette est activée en cas de phénomène cyclonique majeur. Ce fut le cas le 6 septembre 2017 pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy avec la venue du cyclone Irma, qui a ravagé ces îles et en particulier Saint-Martin qui fut totalement ravagée, et où 11 victimes ont été enregistrées.

En cas d'alerte violette, le mot d'ordre est "Confinez-vous" : les déplacements sont interdits, et chacun doit coupe l'électricité et consolider son habitation.

?Cyclone #Irma ?: vigilance violette déclenchée pour #SaintMartin et #SaintBarthelemy. Restez à l’abri. Ne sortez sous aucun prétexte. pic.twitter.com/V0MqS3NqFF — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) September 6, 2017

Enfin, concernant les cyclones, Météo France a mis en place une "vigilance grise", activée après le passage d'un cyclone et qui demande aux habitants de "rester prudents" et de limiter leurs déplacements afin de permettre l'intervention des secours, de signaler des victimes et des dégâts éventuels et d'aider au déblaiement.