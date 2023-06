Arvieu. La Céorette à la découverte du canal du Midi et de Béziers

Ce sont exactement 27 adhérents du club qui ont pris le bus en direction de Béziers. A Fonseranes, un bateau les attendait et les voilà partis. Ils débutent leur visite par le plus spectaculaire : le franchissement des sept écluses, dénivelé de 21 mètres, où un guide leur explique l’histoire du Canal du Midi et des écluses, Canal qui relie Toulouse à la mer Méditerranée, né dans l’esprit ingénieux du biterrois Pierre-Paul Riquet. Ils naviguent à travers des paysages dans un calme agréable durant plusieurs kilomètres jusqu’au tunnel du Malpas. Après l’avoir franchi, demi-tour, il est l’heure de se restaurer. Accueillis chaleureusement, c’est sur le bateau qu’un excellent repas les attend : une paella. L’heure approchant, ils repartent pour aborder le quai où un petit train les emmène pour les conduire à la découverte de Béziers avec de très beaux commentaires : le Vieux pont sur l’Orb, les allées Paul Riquet, le magnifique jardin du plateau des Poètes avec son impressionnante cascade, des immeubles haussmanniens aux somptueux balcons en fer forgé etc. Après la photo souvenir il faut penser à rentrer. Le Club et les participants remercient Geneviève de l’entreprise Ségalas Cars pour sa grande amabilité et sa conduite professionnelle.

La météo étant de la partie cette journée très agréable, s’est déroulée dans une très bonne ambiance et tous se sont dit "au prochain voyage" !