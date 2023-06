Villefranche-de-Rouergue. Les filles de "Courir au Féminin" à Villeneuve et sur l’Aubrac

La chaleur n’a pas démotivé les filles de "Courir et marcher au féminin" qui étaient présentes ce week-end sur deux manifestations. Samedi 17 juin, Sophie D, Patricia, Sophie V, Nathalie, Laure et Nicole ont testé les "6 heures de Villeneuve", formule de course où l’on doit parcourir le plus de tours en 6 heures sur un parcours autour de la bastide en solo ou en relais. Elles étaient inscrites en relais de 6 et ont effectué 64 tours soit 59,520 km, se classant 3e équipe féminine. Un bon moment de partage et de convivialité.

Dimanche, Anaïs et Camille avaient opté pour les grands espaces de l’Aubrac, avec des parcours traversant les belles estives à une altitude moyenne de 1 000 mètres. Anaïs était engagée sur le marathon des burons (44 km) et Camille sur le circuit cap d’Aubrac de 31 km. Les deux ont passé la ligne d’arrivée après avoir affronté des dénivelés de 1 340 m sur le grand circuit et 660 m sur le 30 km, agrémentés de rivières qui leur ont permis de se rafraîchir.

Une belle aventure.