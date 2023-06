Aveyron : une découverte de la botanique et de la faune à Micropolis ce samedi

Une journée botanique est organisée à Micropolis ce samedi 24 juin 2023. Orchidées, papillons, coccinelles, libellules... À travers une conférence et une balade naturaliste animées par Christian Bernard, petits et grands partiront à la rencontre de la biodiversité du territoire.

Samedi 24 juin, dans le cadre du bicentenaire de Jean-Henri Fabre qui a contribué à la découverte et la démocratisation du monde des insectes, une journée botanique est organisée à Micropolis, installé à Saint-Léons dans son village natal, avec Christian Bernard, un botaniste renommé primé par la Société botanique de France.

Une rencontre entre public et spécialiste

Une conférence “des plantes et des insectes”, adaptée aux plus petits, se tiendra à 11 h sur les thèmes des relations entre plantes-insectes et l'Homme, des impacts socio-économiques négatifs que peut avoir le vivant sur la flore et de ses impacts positifs, des aspects culturels et artistiques qui proviennent de la faune et de la flore. À 14 h, s'ensuivra une balade naturaliste sur le parcours extérieur de Micropolis où petits et grands pourront admirer des orchidées en fleurs, des papillons, des coccinelles, des libellules... Au total, plusieurs centaines d'espèces à découvrir afin "d'éveiller les petits et de faire découvrir aux adultes la nature des Causses", explique Cédric Rajadel, chargé de missions sur le programme du bicentenaire.

Un programme riche autour de Jean-Henri Fabre tout au long de l'année. Repro Centre Presse Aveyron

Cet évènement, basé sur l'échange entre public et spécialiste, figure parmi bien d'autres organisés en hommage aux travaux de Jean-Henri Fabre par Micropolis, le Syndicat mixte du Lévézou, l’office de tourisme Pareloup-Lévézou et l’association des amis de Jean-Henri Fabre. Une programmation exclusive organisée tout au long de l’année sur tout le département. "L'objectif est de faire vivre le territoire autour du personnage, de poursuivre son œuvre pédagogique envers les scolaires et les familles et de parler de la biodiversité locale", confie Cédric Rajadel.

Cette journée botanique est comprise dans le billet d’entrée. Les places sont limitées à 25 pour la balade naturaliste et à 80 pour la conférence. Réservation conseillée à l’accueil de Micropolis ou par téléphone au 05 65 58 50 50.