Réquista. Brebis : les bénévoles au cœur de la fête

Le président Michel Laurens et Francine, l’animatrice, ont rassemblé les 140 bénévoles qui s’investissent pour la fête de la brebis. La réunion s’est tenue sous la halle couverte à partir de 19 heures. L’objectif était de remercier ces bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans la préparation de la fête et qui participent aux réunions mensuelles.

Étaient présents ceux qui s’occupent de la randonnée matinale lors de la journée de la fête, une activité qui attire chaque année 400 randonneurs. Il y avait également ceux qui contribuent à la messe dite en occitan, un moment rassemblant de nombreux fidèles. Le salon du livre, qui a regroupé 36 auteurs, était représenté par ses organisateurs. Les personnes en charge du service du repas, les grilleurs d’agneau, ceux qui montent et démontent les tables et les chapiteaux étaient également présents. Sans oublier tous ceux qui ont participé à la confection des 13 chars qui ont défilé lors de la fête, ainsi que ceux qui ont réalisé des démonstrations de tonte, de traite, et bien d’autres activités.

Contrairement aux années précédentes où un repas servi à table était organisé, cette fois-ci, il s’agissait d’un apéritif dînatoire. Ce moment de rassemblement a permis aux bénévoles de mieux se connaître et de se préparer pour l’édition de 2024.

La réunion fut l’occasion de témoigner leur gratitude envers ces personnes qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie pour faire de la fête de la brebis un événement réussi. Grâce à leur dévouement, cette célébration traditionnelle se perpétue d’année en année, offrant aux visiteurs un aperçu de la culture pastorale locale et mettant en valeur le patrimoine de la région.

Le président Michel Laurens a exprimé sa reconnaissance envers tous les bénévoles.

Grâce à cette réunion, les bénévoles ont pu partager leurs expériences et leurs idées, favorisant ainsi une organisation encore plus réussie pour l’année à venir.