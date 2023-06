Laguiole. Les danseuses en représentation

Dimanche 11 juin, une vingtaine de danseuses des sections éveil à la danse, classique et moderne de l’association Familles Rurales Aubrac Laguiole, proposé un spectacle sur le thème du cabaret à la salle des fêtes. Les familles et amis sont venus nombreux applaudir les jeunes artistes, un réel bonheur pour les parents de constater les progrès faits par leur progéniture. Résultat d’une année de travail avec leur professeur Isabelle Hérisson, les cours ont lieu tous les samedis matin, et des nouvelles danseuses sont attendus à la rentrée pour poursuivre cette activité à Laguiole, où le spectacle de fin de saison reste un moment inoubliable pour clôturer en beauté !