Florentin-la-Capelle. Sortie en Auvergne pour les Genêts d’or

Le club des Genêts d’Or avait organisé une sortie vers Clermont-Ferrand et c’est en bus, par une belle journée, que 41 adhérents sont partis de bonne heure en direction tout d’abord du musée Michelin. Ils ont découvert l’histoire de cette entreprise fondée par les frères André et Edouard Michelin en 1889. Depuis la production de pneus en caoutchouc démontables pour bicyclette en 1891, l’entreprise n’a cessé d’innover et de se diversifier allant jusqu’à fabriquer des avions pendant la guerre de 14-18. Bien connue pour ces pneus performants, la fabrique a même créé le plus gros pneu du monde dont on peut voir un exemplaire à l’entrée du musée, il pèse 5300 kg !

Les visiteurs ont également découvert avec stupéfaction la DS millepattes à 11 roues, pesant 9 tonnes et ayant servi à éprouver la solidité des pneus de camions. Après le repas pris au relais des Puys, le bus a emporté le groupe vers le Puy de Dôme. L’ascension en petit train a permis une visite du sommet situé à 1465 m d’altitude avec une superbe vue à 180 ° sur les volcans endormis de l’Auvergne. La météo a été agréable toute la journée. La pluie qui s’est abattue au retour n’a pas gâché le moral des voyageurs qui étaient fort satisfaits de leur balade, certains ont même poussé gaiment la chansonnette. Prochain évènement du club : le repas chou farci au terrain de quilles le 29 juillet.