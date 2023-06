Baraqueville. Visite à l’Enseeiht de Toulouse pour les filles d’Albert Camus

Dans le cadre de l’évènement Women7, trente-et-une filles de 4e et 3e du collège Albert-Camus se sont retrouvées en immersion durant deux jours au sein de l’Enseeiht à Toulouse. Afin de susciter des vocations, éclairer les choix d’orientation futurs, donner envie aux jeunes filles de se questionner sur leur place légitime dans les études scientifiques, l’école d’ingénieur les a accueillies et leur a fait découvrir par le biais d’ateliers et de tables rondes ce qui se cache derrière le mot "ingénieur".

Les échanges riches avec des étudiantes, avec d’anciennes élèves maintenant en poste ont permis aux collégiennes de découvrir ce monde encore abstrait et modifier leur regard dans leur rapport aux sciences telles que l’électrotechnique, L’électronique, l’informatique, l’hydraulique et les télécommunications.

De plus, les collégiennes ont pu constater la richesse associative présente dans les écoles d’ingénieurs où une place importante est accordée à la réalisation de projets dépassant le cadre institutionnel.

Le séjour s’est achevé par une visite de la cité de l’Espace pour leur plus grand plaisir.

Cette expérience est une pièce supplémentaire dans la construction de leur Parcours Avenir qui doit aboutir, en fin de 3e à un choix d’orientation vers le lycée, future étape de leur scolarité.