Basket-ball : pas de finale de l'Euro pour la France et la Ruthénoise Leïla Lacan, qui joueront pour le bronze ce dimanche

Après un scénario dingue, les Bleues de la Ruthénoise Leïla Lacan se sont inclinées au plus mauvais des moments.

Après avoir connu le paradis jeudi contre le Monténégro en quart (89-46), l’équipe de France a vécu l’enfer, samedi soir, en demie face à la Belgique… On avait beau s’attendre à une adversité d’un tout autre niveau, la réalité du combat qui attendait les filles de Jean-Aimé Toupane était difficilement prévisible. Surtout sur la première période, lors de laquelle les tricolores n’ont absolument jamais vu le jour, étant dominées dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en attaque ou défense. Chaque action était plus rageante que la précédente. En clair, rien n’allait. Et cela s’est ressenti au tableau d’affichage, qui pointait à 44-30 en faveur des Belges à la pause.

Six minutes de jeu pour l’Aveyronnaise

Une domination sans partage que Toupane a eu beaucoup de mal à gérer, malgré ses changements rapides, dès le premier quart-temps. Et notamment l’entrée de Leïla Lacan, qu’il a laissé six minutes et trois secondes consécutives sur le parquet, sans que cette dernière ne parvienne réellement à sortir du lot. Sa sortie en début de deuxième quart-temps ayant été définitive…

Après 20 minutes de jeu, tous les observateurs français étaient comme résignés. Rien ne pouvait vraisemblablement arriver aux coéquipières d’Emma Meesseman, auteure de 24 points samedi soir, tant leur adresse à trois points était insolente. Et pourtant ! Dans le deuxième acte, tout s’est inversé et les tricolores sont progressivement revenues. Jusqu’à pointer à deux petites longueurs, avec la possession, à quelques secondes du terme. Chose qui n’a pas suffi, Fauthoux and co faisant à nouveau preuve de déchets techniques… "S’il y avait eu cinq minutes de plus dans ce match, la France serait passée devant", commentait la Belge Julie Allemand au micro de nos confrères de beIN SPORTS après coup. Oui, mais voilà, un match c’est 40 minutes, et pas 45. Et donc, les Bleues ne goûteront pas à la finale…