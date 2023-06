CARTES. Météo du week-end : des températures estivales et du soleil partout, comme s'il en pleuvait

Après des jours et des jours où les vigilances orages se suivaient les unes derrières les autres, Météo France annonce un grand beau temps sur tout le pays. Une situation qui va durer une petite semaine. On détaille

L'été est là, enfin. Après plusieurs semaines où les orages se sont succédés les uns aux autres sur la majeure partie de la France, le soleil s'installe franchement pour ce week-end des 25 et 25 juin.

Ce grand soleil sera présent dès ce samedi 24 juin au matin sur tout le territoire, hormis quelques brumes sur le Cotentin. C'est là, à Cherbourg, qu'il fera le plus frais dans l'après-midi (19°C), alors que le reste des températures s'étalera entre 25°C à Amiens à 33°C à Perpignan. Des températures qui resteront douces en soirée et dans la nuit, au-dessus de 20°C en Corse, sur le littoral méditerranéen (25°C annoncés à Nice) mais aussi sur le littoral méditerranéen jusqu'à Rennes. De ce côté-ci (Bretagne, Centre val-de-Loire...), Météo France annonce des températures pouvant atteindre localement 34°C ce week-end.

#Météo #Weekend



\ud83c\udf21\ufe0f\ud83d\udcc8\ud83c\udf1eAprès les nombreuses salves d’orages cette semaine, le soleil revient en force avec une masse d’air stable, sèche et plus chaude.

Les 30°C sont de retour et se généralisent.



\ud83d\udc49https://t.co/aLH6eba06o https://t.co/WVjwRcsdiF — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2023

Le temps samedi en journée. Capture d'écran - Météo France

Le soleil règnera à nouveau dès dimanche matin (quelques nuages à Perpignan), et les températures resteront agréables : de 22°C à Brest à 32°C à Montélimar. Quelques nuages à Brest et Biarritz annonçant en soirée un passage nuageux qui avancera doucement vers l'est dans la nuit, avec un ciel très voilé dans la nuit sur la région toulousaine et quelques nuages sur Aurillac. Mais rien d'alarmant puisque le soleil devrait rester largement prédominant sur la France jusqu'au jeudi 29 juin, selon Météo France.

Le temps dimanche en journée. Capture d'écran - Météo France

Grand beau temps en Occitanie

Oubliés les orages à répétition en Occitanie : le Gers, seul département de la région et de France encore en vigilance jaune crues ce vendredi (avec les Landes voisines) va pouvoir panser ses plaies sous le soleil ce week-end. Le samedi 24 juin en journée, c'est sur l'Aubrac qu'il fera le plus frais (24°C), alors qu'on atteindra les 30°C à Saint-Céré dans le Lot ou Carcassonne dans l'Aude, et que les températures seront de 32-33°C sur le littoral.

Pour voir quelques nuages dans l'azur, il faudra veiller tard, et habiter en Aveyron, dans le Tarn ou dans le Lot.

Dimanche 25, les températures atteindront voire dépasseront les 30°C dans presque tous les départements d'Occitanie dans l'après-midi, et les friseront dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Il fera 31°C dans le Sud-Aveyron, 32°C à Alès et 33°C à Nîmes ou Carcassonne.

Les températures avoisinneront les 30°C dimanche sur quasiement toute l'Occitanie. Capture d'écran - Météo France

Dans la nuit, un passage nuageux venu d'ouest gagnera la région hormis la Lozère, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Ce sera même très nuageux sur Toulouse, le Tarn et le tarn-et-Garonne, avec la possibilité de pluies éparses sur Saint-Gaudens ou encore l'Ariège. Mais les températures nocturnes seront presques tropicales, au-dessus de 20°C partout sauf sur l'Aubrac, au pied des Pyrénées et en Lozère.