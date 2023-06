Espalion. Chemins et solidarité

"Chemins et solidarité" est le thème mis en exergue dans le dernier numéro du bulletin paroissial "Camin’Olt". Outre l’éditorial de Jean-Luc Barrié "L’eau, source de vie", une dizaine d’articles illustrés de photos, complètent ce numéro : Folklore et tradition mènent la danse, Tous mobilisés pour les reines de la fête ; Des détenus trouvent du sens sur les chemins de Compostelle ; Cheminer vers l’imprévu ; Sur les chemins, oser la confiance ; Une marche solidaire ; Gaminou se met au courant ; Terrine maison ; Bienvenue chers pèlerins ! ; Célébrations de l’été ; La Halte, un havre d’hospitalité et de paix sur le chemin.