Lassouts. Une manche Ligue sous le soleil

Récemment, le club de quilles recevait la 7e manche de Ligue. La journée commençait par l’élite féminine puis se sont succédé les trois catégories Essor.

Une belle journée rondement menée par les licenciés du club qui ont mené de front l’organisation de la manche à domicile et la compétition à Gabriac pour l’équipe élite et Onet pour le district. Une journée parfaite où le soleil a enfin brillé.

Les quilles retentiront à nouveau à Lassouts à l’occasion de la finale départementale jeunes et féminines des 8 et 9 juillet avec restauration saucisse-frites et glaces sans réservation, et pour la finale individuelle district du dimanche 23 juillet où un repas est proposé aux quilleurs, supporters et lassoutois sous chapiteau au terrain, sur réservation.

Au menu : melon, émincé de poulet et pâtes de la Maison Boubal à Maymac, fromage, glace, vin et café compris pour 15 €.

Les réservations sont déjà ouvertes au 06 37 80 72 56 ou 06 71 96 13 86.