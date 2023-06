Villefranche-de-Rouergue. "Ailleurs, ici-même", une nouvelle association créée

"Ailleurs, ici-même" est le nom d’une nouvelle association bientôt présente sur les bassins de vie de Villefranche-de-Rouergue et de Figeac.

Son intention est de combattre les préjugés sur les personnes étrangères en valorisant les richesses présentes dans les cultures différentes. "Ailleurs, ici-même" cible en particulier les jeunes de moins de 35 ans et toutes les personnes qui ont des a priori, que ce soit les Français sur les personnes étrangères ou les personnes étrangères sur les Français.

L’association entend mener son action selon trois axes de travail : informer le grand public sur la réalité de vie des étrangers, en prenant le contre-pied des discours négatifs relayés par certains médias, réseaux sociaux et responsables politiques ; proposer des espaces de réflexion et d’échange pour que les personnes prennent le temps de construire leurs propres opinions, de les partager, de les confronter et de les nourrir ; prévoir des temps pour se rencontrer et partager dans le but de créer du lien localement.

Dans un premier temps, elle souhaite mener deux types d’action : créer un magazine local portant sur les richesses humaines et culturelles des personnes étrangères du territoire ; organiser des événements dans lesquels une vision positive des personnes étrangères est valorisée.

"Ailleurs, ici-même" donne rendez-vous aux habitants de Villefranche et de Figeac à la rentrée de septembre pour de plus amples informations et projette d’organiser un premier événement en novembre à l’occasion de FestiSol, le Festival des solidarités.

L’assemblée générale constitutive de l’association aura lieu mardi 27 juin à partir de 18 h au centre social, 19, rue Sergent Bories à Villefranche-de-Rouergue.

Contact : ailleursicimeme12@gmail.com