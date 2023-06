Bamberg : un premier voyage citoyen à succès

Un groupe de 35 Ruthénois s'est rendu à Bamberg à l'occasion du premier voyage citoyen entre les deux villes. L'occasion de découvrir la commune jumelée depuis 53 ans avec Rodez.

Depuis de nombreuses années, des échanges scolaires sont organisés entre Rodez et Bamberg, ville jumelée en Allemagne. Cette fois-ci c'est au tour de 35 habitants de tout âge de voyager chez nos voisins. Un voyage financé par le comité de jumelage et qui profite des subventions du fond citoyen Franco-Allemand, qui soutient les projets du genre. Les voyageurs ont pu visiter la ville, classée au patrimoine de l'Unesco.

Au programme, visites culturelles, journée de l'Europe mais encore la "Course du Patrimoine mondial". Une course de 10 000 participants dans les rues de Bamberg, huit Ruthénois y ont pris part. Une expérience qui ne devrait pas rester sans suite, tant les touristes de Rodez ont été contents du voyage. Le comité de jumelage confie que "les échanges avec divers services augurent de nouveaux projets entre associations et musées de nos deux villes.".