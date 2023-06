Des réductions sur les billets de train promis par Clément Beaune cet été : quelles seront les lignes concernées ?

Le ministre des Transports promet l'annonce de mesures tarifaires avant le début des vacances.

"Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires, de réductions, notamment pour l'été, sur les trains Intercités", a déclaré Clément Beaune, ministre des Transports, lors de l'émission Grand-Jury RTL-Le Figaro-LCI. Ces réductions "viseront tous les usagers".

"On a le droit aux vacances, même quand on a plus de 25 ans", a ajouté le ministre. "Ce sera extrêmement simple et puissant", a-t-il promis. Cela concernera les trajets des trains Intercités qui transportent chaque année "12 millions de voyageurs".

Ces lignes ne sont pas à grande vitesse et parcourent la France sur des trajets de moyenne distance, comme les liaisons Paris-Limoges ou Bordeaux-Marseille.

Un "passe" pas cher pour les TER et Intercités ?

De plus, on peut s'attendre à l'annonce d'un "passe", qui prendrait la forme d'un billet unique et à faible coût, pour emprunter les lignes Intercités et TER. Une mesure qui devra être prise en concertation avec les Régions.

"Je pense qu'on doit aller vers un passe qui soit attractif sur l'ensemble des trains du quotidien, les Intercités et les TER", a présenté le ministre. Tout en saluant des initiatives déjà mises en place, telle que "le train à 1 euro" pour les jeunes en région Occitanie ou le "forfait à 90 euros pour du train illimité" pour les étudiants en PACA.