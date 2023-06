Espalion. Le chant occitan à l’honneur en l’église de Perse

Le concert donné à la chapelle de Perse par les chorales des associations "Les amis de Joseph Vaylet" et "Trad en 4D" s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, devant une assistance fournie et acquise à la cause occitane. Les deux chorales ont présenté en solo une partie du travail réalisé en cours d’année, puis en commun, avec un répertoire connu, notamment "Qu’es polit Espaliu, Quand Marion va al molin, la cançon dels païsans, lo companhon d’Avairon"… et pour conclure en beauté "Se canto" qui a été repris en chœur par le public.